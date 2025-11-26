Trưa 26/11, trao đổi với VietNamNet, ông Phan Quang Phi - Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây cho biết, mưa lớn liên tục những ngày qua khiến một số nhà dân ở thôn Vĩnh Xuân bị sụt lún nghiêm trọng. Địa phương đã sơ tán khẩn cấp 119 người dân đến nơi an toàn nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản.

Một căn nhà bị nứt toác từ sân, thềm và tường nhà. Ảnh: TQ

Theo ông Phi, vào tối 19 rạng sáng 20/11, mưa lớn đã làm sạt lở đồi núi khiến đường sá, nhà cửa người dân thôn Vĩnh Xuân bị hư hỏng, nứt toác. Để đảm bảo an toàn cho người dân, địa phương nhanh chóng sơ tán 35 hộ với 119 nhân khẩu đến nơi an toàn.

"Việc sơ tán người dân đã hoàn thành vào chiều 25/11. Hiện có 6 hộ dân đang ở nhà văn hóa thôn Vĩnh Xuân, các hộ khác đến ở nhà người thân. Chính quyền địa phương đã cung ứng lương thực, nhu yếu phẩm đầy đủ cho các hộ dân này", ông Phi nói.

Một căn nhà bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: TQ

Trong những ngày qua, tại xã Tuy An Tây có mưa lớn kéo dài khiến nền đất tại một số khu vực bị yếu dần và có dấu hiệu bị sạt lở, gây nguy hiểm cho người dân.

Tại hiện trường, một số căn nhà đổ sập, tường nứt, bong tróc nền gạch, cổng ngõ và tường rào đổ ngã... gây mất an toàn. Nhiều người dân hiện không dám về nhà vì rất lo ngại trước nguy cơ tiếp tục sụt lún.