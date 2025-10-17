Son đang hòa nhập rất tốt tại môi trường mới, nơi anh ghi được 8 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo trong 9 trận đầu tiên trong màu áo Los Angeles FC.

Sự xuất hiện của cựu tiền đạo Tottenham biến LAFC trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch giải nhà nghề Mỹ.

Son Heung-min có thể tái xuất Premier League - Ảnh: LA Times

Giới truyền thông Anh trước đó tiết lộ, Son Heung-min đã từ chối đề nghị từ nhiều CLB khắp châu Âu và phớt lờ sự quan tâm từ Saudi Arabia để chuyển đến MLS.

Tuy nhiên, hợp đồng của Son có điều khoản tương tự David Beckham khi gia nhập LA Galaxy trong quá khứ, cho phép anh chơi cho AC Milan quãng thời gian nghỉ giải MLS.

Với việc chân sút Hàn Quốc trải qua 10 mùa bóng thành công tại Spurs, chưa rõ liệu đội bóng nào ở xứ sương mù có thể thuyết phục Son trở lại thi đấu trong khoảng thời gian ngắn từ 3 đến 4 tháng hay không.

Về phong độ hiện tại, anh thể hiện cực kỳ xuất sắc trong hai tháng đầu tiên tại Los Angeles, mang đến tầm ảnh hưởng lớn như Lionel Messi tại Inter Miami.

Cái tên Son Hueng-min xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông, tác động đến doanh số bán vé với những màn trình diễn đẳng cấp Thế giới.

Buổi họp báo ra mắt thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng thời điểm trên YouTube. Phía LAFC cũng xác nhận đạt 34 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội khi Son gia nhập CLB hồi tháng 8, tăng trưởng gần 600%.