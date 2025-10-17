Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 28
17/10
Gremio - Sao Paulo
17/10
Fluminense - Juventude
Vitoria - Bahia
VĐQG PHẦN LAN 2025 – PLAY OFF
16/10
Ilves Tampere 1-1 KuPS
HẠNG NHẤT ĐAN MẠCH 2025 – VÒNG 13
16/10
Esbjerg FB 1-1 Hobro IK
VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 12
17/10
Herediano - Alajuelense
VĐQG INDONESIA 2025/26 – VÒNG 9
16/10
19:00
Dewa United FC 0-2 Madura United
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2025/2026 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.