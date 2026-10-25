Lãnh đạo Đan Mạch, Bỉ, EU đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân sự đón tiếp trọng thị, đặc biệt tình cảm, thân tình và nhiều biệt lệ ở mức rất cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng và thực chất, nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam và các đối tác trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có nhiều điểm đồng về định hướng chiến lược.

Lãnh đạo các nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, đặc biệt tình cảm, thân tình và nhiều biệt lệ ở mức rất cao, nhất là tại Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. Ảnh: TTXVN

Đan Mạch định vị Việt Nam là đối tác hàng đầu, là đầu cầu chiến lược ở Đông Nam Á. Thông qua chuyến thăm, Việt Nam cũng khẳng định vị thế là đối tác hàng đầu của Đan Mạch về phát triển xanh, bền vững, đặc biệt trên các lĩnh vực vận tải cảng biển xanh, thông minh, năng lượng tái tạo, đồng hành nâng cao năng lực tự chủ, tạo các động lực phát triển mới trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc.

Chuyến thăm đánh dấu bước chuyển có tính chất lịch sử với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống. Các lãnh đạo luôn nhấn mạnh nền tảng hữu nghị vững chắc có lịch sử 55 năm và đánh giá cao truyền thống gắn bó đặc biệt giữa hoàng gia Đan Mạch và Việt Nam.

Phía Đan Mạch bày tỏ sự khâm phục những thành tựu phát triển của Việt Nam và hết sức coi trọng những định hướng, tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phía Đan Mạch cũng bày tỏ sự hứng khởi trong triển vọng hợp tác trong thời gian tới, nhất là đối với các đánh giá và đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cả bình diện song phương và đa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc song phương và có các hoạt động tại Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao chia sẻ một trong những kết quả nổi bật, là việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa Đan Mạch trở thành nước thứ 2 của EU có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Với những định hướng chiến lược cụ thể, tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác trong các lĩnh vực như chính trị, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo… sẽ được nâng lên tầm cao mới. Hai bên xác định kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng của quan hệ mới; đồng thời, chú trọng hợp tác năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, chuyển đổi xanh, cảng biển, logistics và vận tải biển xanh.

Với Liên minh châu Âu, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao đổi sâu rộng với cả Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã tiếp tục góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố sự tin cậy chính trị, tạo ra các khuôn khổ hợp tác mới cho quan hệ giữa Việt Nam và EU, các nước châu Âu.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao, điểm đáng chú ý là tư duy hợp tác được mở rộng, không chỉ dừng ở trao đổi thương mại, thu hút đầu tư hay chuyển giao công nghệ đơn thuần mà hướng tới kết nối các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; cùng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ, tạo ra sản phẩm chung và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa (ảnh trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Phái đoàn EU tại Việt Nam, TTXVN

Đây là hướng đi cần thiết để Việt Nam tận dụng tốt hơn tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của châu Âu, đồng thời từng bước nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên trao đổi sâu rộng về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguyên liệu thô thiết yếu, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, đồng thời thúc đẩy khai thác các cơ chế như Global Gateway, JETP và Horizon Europe...

Với Bỉ, việc Hạ viện Bỉ bỏ phiếu thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) ngay trước các hoạt động chính thức của chuyến thăm là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí và sự coi trọng của Bỉ đối với quan hệ với Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất tầm nhìn hướng tới nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược, phù hợp với phạm vi hợp tác ngày càng rộng, vượt ra ngoài khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về nông nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde. Ảnh: Hoàng gia Bỉ

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh chuyến thăm đã mở ra những hướng hợp tác mới, sát với nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Bỉ, hướng tới những dự án hải đăng trong lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Một trong những điểm nổi bật là, các cuộc trao đổi không chỉ diễn ra ở cấp liên bang mà còn với các vùng, địa phương của Bỉ, tạo sự gắn kết rộng hơn, sâu hơn trong hợp tác song phương.

Chuyến thăm cũng có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các nước Bắc Âu và tại châu Âu; trong đó, cuộc gặp tại Bỉ có sự tham dự của đại diện cộng đồng người Việt Nam từ 10 nước châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: TTXVN

Những kế hoạch, dự án tỷ đô đầu tư vào Việt Nam

Một kết quả đáng chú ý khác, chuyến thăm đã tạo thêm điều kiện để huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Qua các diễn đàn kinh tế, thương mại và tiếp xúc doanh nghiệp, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu đã giới thiệu các kế hoạch, dự án dự kiến triển khai tại Việt Nam, với tổng quy mô được trao đổi sơ bộ khoảng 20 tỷ euro.

Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng, thành công nổi bật của chuyến thăm vừa xác lập hoặc định hướng những bước phát triển mới về quan hệ chính trị, vừa tạo thêm cơ sở thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác.

Kết quả chuyến thăm cũng mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ, qua đó phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm Cảng Antwerp - Bruges (Bỉ) - cảng lớn thứ hai châu Âu. Ảnh: TTXVN

Vấn đề quan trọng nhất thời gian tới là chuyển hóa các nhận thức chung, cam kết và thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể.

Bộ trưởng Ngoại giao cũng cho rằng, cần phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tận dụng tốt hơn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVIPA, nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường EU về môi trường, phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.

Với Đan Mạch, chúng ta cần tập trung hợp tác về chuyển đổi năng lượng, điện gió ngoài khơi, hạ tầng cảng biển và logistics xanh. Với EU, chúng ta cần chủ động đề xuất các dự án trong khuôn khổ Global Gateway, JETP, Horizon Europe và những lĩnh vực công nghệ chiến lược. Với Bỉ, chúng ta cần thúc đẩy các dự án về cảng biển, logistics, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...