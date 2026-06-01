Tại diễu binh Ngày Cộng hòa 28/5/2026 tại Yerevan, Quân đội Armenia đã chính thức trình làng drone DDS-10K - máy bay không người lái đánh chặn chạy bằng động cơ turbojet do công ty Davaro Defence Systems phát triển nội địa. Đây là sản phẩm nổi bật trong nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp drone từ con số không sau cuộc chiến Nagorno-Karabakh 2020, nơi drone Bayraktar TB2 của Azerbaijan đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng Armenia.

Theo defence-blog.com, drone DDS-10K được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ đánh chặn trên không. Động cơ turbojet mang lại tốc độ tối đa lên đến 200 km/h, giúp máy bay nhanh chóng tiếp cận và đuổi kịp các mục tiêu di chuyển chậm như drone Bayraktar TB2 hay drone Shahed-136.

Đầu đạn fragmentation nổ mạnh phân mảnh nặng tới 12kg được tối ưu hóa để tạo đám mây mảnh sát thương rộng, phù hợp với mục tiêu mềm trên không thay vì xuyên phá mục tiêu mặt đất cứng.

Hệ thống có khả năng hoạt động ở độ cao lên tới 8km, nằm trong tầm bay điển hình của drone chiến đấu tầm trung. Phạm vi hoạt động chiến đấu đạt 70km, được hỗ trợ bởi radar 3D mặt đất phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 100km.

Máy bay sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp tự động và điều khiển từ xa, trang bị cảm biến điện quang (EO) cho giai đoạn cuối và bộ thu GNSS chống nhiễu.

Điều này giúp DDS-10K duy trì hiệu quả ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử mạnh. Khái niệm interceptor drone như DDS-10K giải quyết vấn đề kinh tế quan trọng: thay vì dùng tên lửa phòng không đắt đỏ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD mỗi quả, Armenia có thể triển khai số lượng lớn các drone đánh chặn giá thành thấp hơn để đối phó với chiến thuật drone tiêu hao của đối phương.

Bên cạnh DDS-10K, Armenia cũng trưng bày DDS-4 - máy bay ném bom không người lái mang theo 20 quả đạn nhỏ mỗi quả nặng 400g.

Phiên bản này được tuyên bố có tầm bắn lên tới 200km. Việc điều khiển ở khoảng cách xa như vậy có thể dựa vào hệ thống relay drone trung gian, liên kết dữ liệu tầm xa hoặc sự kết hợp giữa dẫn đường tự động và trạm điều khiển đặt gần tiền tuyến. DDS-4 mở rộng khả năng tấn công sâu vào hậu phương đối phương với chi phí thấp.

Một điểm đáng chú ý khác trong diễu binh là sự xuất hiện của các robot chó (robot dogs) do Trung Quốc sản xuất. Những quadruped robot này được dùng cho nhiệm vụ hậu cần, trinh sát và vận chuyển tải trọng khoảng 20kg trên địa hình khó khăn.

Chúng bổ trợ cho lực lượng bộ binh Armenia trong các hoạt động giám sát và hỗ trợ mà không cần đặt con người vào tình thế nguy hiểm.

DDS-10K phản ánh chiến lược rõ ràng của Armenia: đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, giảm phụ thuộc vào Nga và phát triển mạnh công nghiệp quốc phòng nội địa.

Davaro Defence Systems không chỉ sản xuất loitering munition mà còn hướng tới xuất khẩu, như đã trưng bày tại IDEX 2025.

Tuy nhiên, các thông số hiện vẫn là tuyên bố từ nhà sản xuất và cần được kiểm chứng qua thử nghiệm thực chiến.

Hiệu quả thực tế trước các drone hiện đại được bảo vệ bởi EW mạnh vẫn là yếu tố cần theo dõi.

Sự ra mắt của DDS-10K cho thấy xu hướng toàn cầu: các quốc gia có ngân sách hạn chế đang chuyển sang dùng drone giá rẻ để chống drone và tên lửa rẻ tiền, thay vì dựa hoàn toàn vào hệ thống tên lửa phòng không đắt đỏ.

Đây là bước tiến quan trọng giúp Armenia nâng cao khả năng phòng không tầng thấp và trung bình trước các mối đe dọa không đối xứng trong khu vực.

(Theo defence)