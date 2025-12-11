Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 11 vừa qua, thị trường ô tô trong nước tiêu thụ tổng cộng 2.960 chiếc xe bán tải các loại, tăng 1,3% so với tháng 10 (với 2.922 chiếc).

Về cơ cấu, nhóm xe bán tải đang chiếm khoảng 7,5% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong cả tháng.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 24.164 chiếc xe bán tải được bàn giao tới tay khách Việt, tăng tới 16,3% so với cùng kỳ năm trước (với 20.775 chiếc).

Số liệu trên cho thấy dòng xe bán tải ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt. Tuy nhiên, đây cũng là phân khúc có sự phân cách rõ rệt nhất.

Ford Ranger vẫn thể hiện ưu thế tuyệt đối khi có lượng bán ra tới 2.040 chiếc trong tháng 11, tăng 8,7% so với tháng trước và chiếm xấp xỉ 70% tổng doanh số của cả phân khúc xe bán tải.

Thậm chí, "nhà vua" còn vượt tầm để trở thành một trong những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất toàn thị trường. Doanh số lũy kế của Ranger trong 11 tháng vừa qua đạt 16.493 chiếc, đứng thứ hai toàn thị trường, chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander.

Ford Ranger vẫn vượt tầm phân khúc, trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Ảnh: FVN

Nếu như Ford Ranger tỏ ra "out trình" ở phân khúc xe bán tải thì cuộc tranh chấp vị trí á quân lại thu hút nhiều sự chú ý hơn, khi cả hai đối thủ đồng hương là Mitsubishi Triton và Toyota Hilux đều hướng tới.

Tháng 11 vừa qua, Mitsubishi Triton có lượng bán ra đạt 469 chiếc, tăng 6,3% so với tháng 10 (441 chiếc). Trong khi đó, đối thủ Toyota Hilux lại giảm sút khó hiểu khi chỉ đạt doanh số 401 chiếc, giảm tới 23,2% so với tháng trước, đồng thời thời để mất vị trí thứ hai vào tay Mitsubishi Triton.

Mitsubishi Triton gần như chắc chắn giữ vững vị trí thứ hai phân khúc trong năm 2025. Ảnh: MMV

Cộng dồn 11 tháng đầu năm, Mitsubishi Triton vẫn nổi trội hơn với 3.724 chiếc bán ra, so với 3.427 chiếc của Toyota Hilux. Khoảng cách gần 300 chiếc là đủ lớn để Triton gần như chắc chắn giữ vững vị trí thứ hai phân khúc xe bán tải khi năm 2025 chỉ còn một tháng nữa là khép lại.

Toyota Hilux thế hệ mới đã được ra mắt thị trường Thái Lan và sớm được đưa về Việt Nam vào đầu năm sau. Ảnh: TMV

Cái tên còn lại, Isuzu D-Max tiếp tục gây thất vọng khi chỉ bán ra đúng 50 chiếc trong tháng 11, giảm tới 39,8% so với tháng 10 (83 chiếc), đồng thời vẫn tiếp tục xếp ở vị trí cuối bảng. Doanh số lũy kế của mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này là 520 chiếc, tăng nhẹ 6,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Isuzu D-max là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Thái Lan, nhưng lại tỏ ra ế ẩm khi đưa về Việt Nam. Ảnh: Isuzu

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn một số cái tên khác nhưng ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số bán hàng cụ thể.

Theo số liệu mới được các hãng xe công bố, tổng lượng bán ra của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công đạt 67.987 chiếc trong tháng 11/2025, tăng 7% so với tháng 10 (63.550 chiếc). Trong đó, doanh số các thành viên của VAMA đạt 39.338 chiếc, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 5.463 chiếc. Riêng một mình VinFast bán ra thị trường tới 23.186 chiếc ô tô điện trong tháng 11, đưa doanh số cộng dồn của hãng xe Việt trong 11 tháng đầu năm lên mức kỷ lục 147.450 chiếc.

