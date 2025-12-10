Theo số liệu mới công bố từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng 11/2025 chứng kiến sự trở lại của Mitsubishi Pajero Sport sau nhiều tháng không ghi nhận doanh số. Đồng thời, KIA Morning cũng quay lại vị trí quen thuộc ở nhóm dẫn đầu.

Dưới đây là bức tranh tổng quan về doanh số 10 mẫu xe có kết quả kinh doanh thấp nhất thị trường trong tháng 11/2025.

Honda Accord kết thúc tháng 11/2025 với 8 xe bán ra, tăng 60% so với tháng trước. Nhưng con số này vẫn không đủ giúp mẫu sedan Nhật Bản thoát khỏi vị trí đầu tiên trong nhóm xe bán chậm. Tính tổng 11 tháng của năm 2025, Accord mới đạt 40 xe, tương đương doanh số của một mẫu xe ế chỉ trong 1 tháng.

Dù triền miền ở vị trí xe "ế" nhất thị trường nhiều năm nhưng hãng xe Nhật Bản cố gắng duy trì Honda Accord cho đủ dải sản phẩm. Với giá bán hơn 1,1 tỷ đồng như hiện nay, Accord rơi vào cảnh khó cạnh tranh khi người mua có vô số lựa chọn hấp dẫn hơn. Chưa kể mẫu này hiện hành đang được bán phần lớn dưới dạng hàng tồn (VIN23-24), khiến khách hàng càng thiếu mặn mà.

KIA Morning 2025 đã có nhiều thay đổi nhưng phải đối mặt với xu hướng xe đô thị gầm cao SUV cỡ A đang bùng nổ. Ảnh: Thaco KIA

Xếp ngay sau Accord là KIA Morning với 16 xe trong tháng 11, giảm gần 45% so với tháng trước. Việc suy giảm doanh số đã đẩy Morning từ vị trí thứ 7 vọt lên thứ 2. Cộng dồn 11 tháng năm 2025, mẫu xe hạng A này mới bán được 263 xe. Dù đã cải thiện thiết kế, Morning vẫn khó thu hút khách hàng trong bối cảnh xu hướng chuyển sang xe gầm cao ngày càng mạnh.

Ở vị trí thứ 3 là Toyota Alphard. Với 20 xe trong tháng 11/2025, giảm 35,5% so với tháng trước, mẫu MPV này cũng có bước nhảy bậc lớn khi từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 3.

Việc doanh số của Toyota Alphard trồi sụt không phải là bất ngờ khi đây là mẫu xe có giá trị khá cao (trên 4 tỷ đồng) và là xe nhập khẩu nên phụ thuộc nhiều vào nguồn cung và các đơn đặt hàng riêng lẻ. Do đó, sự "ế ẩm" của mẫu này không phản ánh chính xác nhu cầu thị trường.

Mitsubishi Pajero Sport đứng thứ 4 với 27 xe, trở lại bảng xếp hạng sau 5 tháng không phát sinh doanh số. Nhiều khả năng doanh số phát sinh đến từ lô xe bán cho doanh nghiệp hoặc hàng tồn kho được xả nốt để khép lại năm 2025. Khả năng cao đây là số xe bán cho doanh nghiệp hoặc lượng tồn kho cuối năm được “giải phóng”. Mitsubishi hiện tập trung cho mẫu SUV 7 chỗ mới Destinator và đã ngừng bán các mẫu SUV 7 chỗ trước đó.

Khép lại tháng 11, Isuzu Mu-X đã quay đầu giảm nhẹ 12,2% khi chỉ bán được 29 xe. Tổng doanh số 11 tháng năm 2025 của mẫu SUV này cũng mới đạt 248 xe, tiếp tục củng cố vị thế “vua bán chậm” trong phân khúc SUV cỡ D. Dù có ưu điểm về sự bền bỉ, Isuzu Mu-X vẫn thiếu sức hút đối với khách hàng phổ thông.

Cùng xếp ở vị trí thứ 6, Suzuki Jimny và Toyota Corolla Altis cùng bán được 30 xe trong tháng 11 vừa qua. Jimny bất ngờ tăng 76,5% so với tháng trước, nâng tổng số xe bán năm nay lên 243 xe. Dù doanh số không lớn, Jimny vẫn giữ được nhóm khách hàng trung thành.

Ngược lại, Toyota Corolla Altis ghi nhận mức tăng nhẹ 3,4% so với tháng trước (từ 29 xe lên 30 xe) và tiếp tục có doanh số 11 tháng hết sức mờ nhạt với 257 xe, "bết bát" nhất phân khúc sedan cỡ C.

KIA K5 đang chật vật tìm chỗ đứng khi phân khúc sedan cỡ D ngày càng thu hẹp. Ảnh: Khải Phạm

Cặp đôi KIA Soluto và KIA K5 chia nhau vị trí thứ 7 khi cùng đạt 33 xe trong tháng. Mẫu KIA Soluto đạt mức tăng 50% nhưng cộng dồn doanh số 11 tháng qua mới đạt 270 xe, thấp nhất phân khúc sedan cỡ B.

Dù giá rẻ, Soluto vẫn lép vế hoàn toàn trước đối thủ xếp ngay trên là Mitsubishi Attrage hay Mazda2, chứ chưa nói đến những mẫu xe bán chạy như Hyundai Accent, Honda City hay Toyota Vios.

Còn KIA K5 đạt mức tăng 43,5% so với tháng trước. Cộng dồn 11 tháng năm 2025, mẫu sedan cỡ D này cũng mới tiêu thụ được 232 xe. Dù Mazda6 đã dừng bán, phân khúc sedan cỡ D đang thu hẹp mạnh, khiến KIA K5 vẫn loay hoay tìm vị trí.

Suzuki Swift thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam vào tháng 6/2025. Ảnh: Ngô Minh

Cuối danh sách là Suzuki Swift với 39 xe đã bán trong tháng 11, giảm 31,5% so với tháng trước. Đây là lần đầu Swift quay lại nhóm xe bán chậm kể từ khi ra mắt thế hệ mới vào tháng 6. Dù đời mới có nhiều cải tiến, việc chuyển sang nhập khẩu từ Nhật khiến nguồn cung hạn chế, làm ảnh hưởng đến sức bán.

