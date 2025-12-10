Thị trường ô tô Việt Nam đang ở giai đoạn được xem là cao điểm nhất trong năm với những tín hiệu “nóng” lên rõ rệt. Đây là thời điểm nhu cầu mua xe tăng mạnh khi người tiêu dùng tranh thủ hoàn tất kế hoạch trước Tết Nguyên đán, còn các hãng xe và đại lý đồng loạt tung ưu đãi để kích cầu.

Ghi nhận của VietNamNet cho thấy, tổng lượng bán ra của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công đạt 67.987 chiếc trong tháng 11/2025, tăng 7% so với tháng 10 (63.550 chiếc).

Trong đó, doanh số các thành viên của VAMA đạt 39.338 chiếc, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 5.463 chiếc.

Riêng một mình VinFast bán ra thị trường tới 23.186 chiếc ô tô điện trong tháng 11, đưa doanh số cộng dồn của hãng xe Việt trong 11 tháng đầu năm lên mức kỷ lục 147.450 chiếc.

Trong danh sách các mẫu xe bán chạy, VinFast vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối khi nhiều mẫu xe có lượng bán ra trên 3.000 chiếc trong tháng 11 vừa qua. Cụ thể như VinFast Limo Green đạt 9.642 chiếc, VF 3 đạt 4.655 chiếc và VF 5 đạt 3.072 chiếc...

VinFast Limo Green vươn lên là mẫu xe bán chạy nhất thị trường sau hơn 3 tháng xuất hiện. Ảnh: VF

Nếu tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 11 (bao gồm các thành viên VAMA và thương hiệu Hyundai do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công sản xuất) đã có thay đổi lớn về thứ hạng so với tháng 10.

Trong đó, Mitsubishi Xpander bán ra 2.234 chiếc, dù giảm 15,5% so với tháng trước nhưng vẫn giúp mẫu MPV này giữ vững vị trí số 1. Đây cũng là mẫu xe động cơ đốt trong có lượng bán ra cao nhất thị trường Việt Nam kể từ đầu năm 2025 đến nay với 17.316 chiếc.

Mitsubishi Xpander được làm mới vào cuối tháng 9 vừa qua và ngay lập tức có doanh số bùng nổ trong tháng 10 và tháng 11. Ảnh: Ngô Minh

"Người anh em" của Xpander là Xforce bám sát ngay phía sau với doanh số 2.203 chiếc, tăng 18,8% so với tháng 10. Mức bán ra kỷ lục này giúp mẫu B-SUV của Mitsubishi tăng 1 bậc trong bảng xếp hạng, vượt qua Ford Ranger. Tổng cộng đã có 12.091 chiếc Mitsubishi Xforce được bán ra thị trường trong 11 tháng đầu năm 2025.

Mitsubishi Xforce vươn lên xếp thứ hai, chỉ xếp sau 'người anh em' Xpander. Ảnh: MMV

"Vua bán tải" Ford Ranger xếp ở vị trí thứ 3 dù doanh số bán ra cũng ở mức khá cao, lên tới 2.040 chiếc, tăng 8,7% so với tháng trước. Doanh số luỹ kế của Ranger trong 11 tháng vừa qua đạt 16.493 chiếc, đứng thứ hai toàn thị trường, chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander.

Ngoài Ranger, Ford Việt Nam còn có thêm 2 đại diện xe gầm cao nữa nằm trong top 10 là Territory (1.539 chiếc, xếp thứ 8) và Everest (1.449 chiếc, xếp thứ 9).

Ford Ranger tụt 1 bậc trong top xe bán chạy tháng 11. Ảnh: FVN

Những cái tên còn lại chia sẻ vị trí từ thứ 4 đến thứ 7 lần lượt là Mazda CX-5 (1.766 chiếc), Toyota Yaris Cross (1.720 chiếc), Toyota Vios (1.554 chiếc) và Honda City (1.550 chiếc).

Đáng chú ý, top 10 tháng vừa qua đón chào sự trở lại của Honda HR-V sau nhiều tháng vắng bóng. Mẫu SUV cỡ B đạt doanh số 1.274 chiếc trong tháng 11 và đứng ở vị trí thứ 10, đồng thời thế chỗ của chính đối thủ Hyundai Creta.

Honda HR-V thế chỗ của chính đối thủ Hyundai Creta trong top 10. Ảnh: Hoàng Hiệp

Như vậy, trong tháng 11 vừa qua, Ford vẫn duy trì sự hiện diện của 3 mẫu xe góp mặt trong top 10. Mitsubishi có 2 mẫu xe được xướng tên với thứ hạng rất cao; cùng có 2 cái tên góp mặt là hãng xe Nhật Bản Toyota; Honda và Mazda mỗi hãng có một cái tên góp mặt.

Lần đầu tiên trong năm, top 10 xe bán chạy không còn bóng dáng bất kỳ mẫu xe Hàn Quốc nào, khi cả Hyundai và KIA đều vắng mặt hoàn toàn trong danh sách này.

