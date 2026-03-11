Mới đây, chị P.T.N.M. (30 tuổi, ở Hà Nội) – người suýt mất gần 3 tỷ đồng sau cuộc gọi từ đối tượng giả danh shipper thông báo có “đơn hàng 0 đồng” – cho biết trước khi rơi vào tình huống nguy hiểm đó, điện thoại của chị gần như ngày nào cũng bị “bủa vây” bởi các cuộc gọi lạ.

Ảnh minh họa

Theo lời chị M., ban đầu chị vẫn giữ thái độ lịch sự khi nhận điện thoại từ số lạ. “Tôi thường nhẹ nhàng nghe máy rồi giải thích rằng mình không có nhu cầu, cũng không tham gia bất cứ hình thức đầu tư hay dịch vụ nào. Nhiều lần tôi còn nói: ‘Thôi em đừng làm phiền chị nhé’”, chị M. kể.

Tuy nhiên, chị càng lịch sự bao nhiêu thì các cuộc gọi lạ lại càng nhiều bấy nhiêu. Chị cho biết có cảm giác như số điện thoại của mình bị đưa vào một “hệ sinh thái lừa đảo”. “Họ gọi đủ kiểu: mời đầu tư tài chính, đất nền, chứng khoán… Có lần tôi phải nói đùa rằng: ‘Chị đang đi đánh giấy ráp kiếm tiền công mỗi ngày, lấy đâu ra tiền mà đầu tư’”, chị nói.

Dù vậy, những lời từ chối không khiến các đối tượng dừng lại. Tần suất gọi điện dày đặc khiến chị M. nhiều lúc bức xúc, chỉ cần thấy số lạ là đã cảm thấy khó chịu. Chính vì vậy đã xảy ra một tình huống dở khóc dở cười.

Một lần, một người bạn của chị – là cán bộ công an – gọi điện hỏi chuyện riêng. Do cuộc gọi đến từ số lạ, chị M. chưa kịp nghe rõ đã tưởng là đối tượng lừa đảo nên lớn tiếng mắng, khiến đầu dây bên kia lập tức tắt máy.

Sau đó, người bạn này gọi lại bằng đúng số đã lưu trong danh bạ. Khi chị M. nghe máy và hỏi có việc gì, người bạn liền bật cười: “Sao em chửi anh ghê thế?”.

“Tôi ngạc nhiên nói mình đâu có chửi. Anh ấy bảo vừa gọi xong đã bị tôi mắng te tua. Lúc đó tôi mới giải thích rằng vì anh gọi bằng số khác nên em tưởng là lừa đảo”, chị M. kể lại.

Theo chị, mỗi ngày có hàng chục cuộc gọi lạ nên nhiều khi chỉ cần nhìn thấy số lạ là đã bực mình, không còn đủ kiên nhẫn để nghe hết câu chuyện hay nhận ra giọng người quen nữa.

Từ câu chuyện trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát hoặc tòa án yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản hoặc giữ bí mật để “phục vụ điều tra”.

Theo cơ quan công an, khi làm việc với người dân, lực lượng chức năng sẽ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập trực tiếp, hoặc thông qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu chuyển tiền hay cài đặt phần mềm.

Bên cạnh đó, nhà trường và gia đình cần tăng cường tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là người lớn tuổi, về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.