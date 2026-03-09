Theo lời chị M. (30 tuổi, Hà Nội), mới đây, chị bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng (shipper), thông báo có một đơn hàng “0 đồng”. Tin tưởng, chị đồng ý nhận hàng và đề nghị shipper mang đến nhà. Ngay sau đó, người này cho biết chị cần thanh toán phí giao hàng 12.000 đồng.

Ảnh minh họa

Không nghi ngờ, chị M. yêu cầu gửi số tài khoản để chuyển tiền và dặn nhớ mang hàng tới. Đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp “dạ vâng chị”, rồi gửi thông tin tài khoản. Chị nhanh chóng chuyển khoản theo yêu cầu.

Khoảng 10 phút sau, người tự xưng là shipper tiếp tục gọi lại cho biết đã gửi nhầm số tài khoản và đề nghị chị thực hiện thao tác hủy giao dịch. Khi chị hỏi cách xử lý, đối tượng lập tức gửi một đường link, yêu cầu chị truy cập để tránh phát sinh “nợ xấu” cùng nhiều rắc rối khác.

Do không rành công nghệ, chị M. nói không biết cách hủy. Kẻ giả danh tận tình hướng dẫn chị truy cập đường link và làm theo các bước để đối tượng thao tác giúp. Tin lời, chị làm theo. Chỉ ít phút sau, chị thấy điện thoại nóng ran, không thể thoát ứng dụng hay tắt máy.

Khi chị cố gắng đóng các ứng dụng đang chạy, đối tượng liên tục nói: “Chị làm gì đấy, để em thực hiện giúp cho”. Lúc này, chị M. nhận ra điện thoại đã bị chiếm quyền điều khiển. Dù chị cố kêu cứu, người nhà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong lúc hốt hoảng, rất may chị nhanh trí rút sim điện thoại ra. Ngay khi sim được tháo, điện thoại bị ngắt mạng, chị M. lập tức tắt máy và đến ngân hàng gần nhà để yêu cầu khóa tài khoản.

Sau khi được ngân hàng hỗ trợ kiểm tra, chị M. thở phào nhẹ nhõm khi gần 3 tỷ đồng trong tài khoản vẫn còn nguyên.

Trái với sự may mắn của chị M., mới đây Công an TP Hà Nội cho biết chị N.T.V. trên địa bàn đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tương tự. Chị V. nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự xưng là nhân viên giao hàng và thông báo chị có đơn hàng cần thanh toán.

Do số tiền chỉ 3.000 đồng, chị V. chủ quan. Sau đó, một đối tượng khác tiếp tục gọi điện, nói rằng “nhân viên mới” đã nhầm lẫn và yêu cầu chị liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng để được nhận đơn.

Các đối tượng đã hướng dẫn chị V. chia sẻ màn hình điện thoại, bật camera trước và sau, đồng thời yêu cầu tất toán tài khoản ngân hàng và chuyển tiền vào các tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau khi liên tục làm theo chỉ dẫn, chị V. bị chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hiện nay các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng chính thức để người dân tra cứu thông tin mã vận đơn.

Người dân tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi đến; không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng đã đặt và cần xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất trình báo để được hỗ trợ kịp thời.