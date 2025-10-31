Theo trang TWZ, sau chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ủng hộ kế hoạch phát triển hạm đội tàu ngầm năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc, nhấn mạnh rằng các tàu ngầm này sẽ được đóng ở Philadelphia.

"Liên minh quân sự của chúng ta đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dựa trên nền tảng đó, tôi đã cho phép Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để thay thế các tàu ngầm diesel lỗi thời và kém linh hoạt họ đang sử dụng", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Với Hàn Quốc, đây là một động thái vô cùng tích cực. Suốt những năm qua, Seoul đã liên tục công khai tham vọng chế tạo tàu ngầm hạt nhân, nhưng thường xuyên vấp phải sự phản đối từ Washington.

Ở thời điểm hiện tại, Hải quân Hàn Quốc đang sở hữu lực lượng tàu ngầm diesel với quy mô lớn, bao gồm 12 chiếc lớp Jang Bogo, 9 chiếc lớp Sohn Won-yil và 3 chiếc lớp Dosan Ahn Chang-ho. Hai lớp đầu được thiết kế theo mẫu Type 209 và Type 214 của Đức, trong khi lớp Dosan Ahn Chang-ho (hay còn gọi là KSS-III Batch I) là thiết kế nội địa.

Tàu ngầm KSS-III Batch I của Hàn Quốc. Ảnh: TWZ

Vào đầu tháng 10, Hàn Quốc đã hạ thủy tàu ngầm KSS-III Batch II, tàu ngầm lớn nhất và tiên tiến nhất nước này từng đóng. Tuy vậy, đây vẫn là tàu ngầm diesel và không thể so sánh được với tàu ngầm hạt nhân về tầm hoạt động.

Dù chính quyền Mỹ hiện chưa công bố chi tiết về kế hoạch tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, nhưng xưởng đóng tàu Hanwha Philly đã tuyên bố sẵn sàng hợp tác với cả Seoul và Washington về chế tạo.

"Kế hoạch dự kiến là Mỹ sẽ cung cấp nhiên liệu uranium, còn Hàn Quốc tự phát triển tàu ngầm và lò phản ứng. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm phát triển lò phản ứng cỡ nhỏ và tự tin có thể tạo ra một sản phẩm phù hợp cho tàu ngầm trong thời gian ngắn", đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Trên thực tế, Hàn Quốc từng có một dự án nghiên cứu chi tiết về lò phản ứng hạt nhân mini cho tàu ngầm vào năm 2003. Song, kể từ năm 2015, nước này bị ràng buộc với hiệp định song phương cấm làm giàu uranium hoặc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng nếu không có sự cho phép của Mỹ.

Khi ràng buộc này được nới lỏng, Seoul hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu sở hữu hạm đội tàu ngầm hạt nhân riêng. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh, việc có một hạm đội như vậy sẽ giúp giảm gánh nặng cho Mỹ, đồng thời gia tăng khả năng răn đe trong khu vực. Tuy nhiên, chương trình tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc vẫn có thể làm dấy lên lo ngại về phổ biến hạt nhân, do nước này đã ký kết Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Về phía Mỹ, quyết định chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân đã giúp Washington thu hút một số vốn đầu tư khổng lồ từ Hàn Quốc. Tổng thống Trump cũng thông qua việc này để xử lý ổn thỏa vấn đề thương mại với đồng minh lâu năm, đồng thời thúc đẩy Seoul tăng ngân sách quốc phòng trong tương lai.