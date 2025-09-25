Theo tờ Newsweek, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 24/9 cho biết, 3 tàu hải quân Nga đã đi qua eo biển Soya (Nga gọi là eo biển La Pérouse) trong hành trình từ biển Okhotsk đến biển Nhật Bản. Đội tàu Nga đã di chuyển cách mũi Soya trên đảo chính Hokkaido của Nhật Bản gần 39km về phía đông bắc.

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei-A Knyaz Vladimir của Nga. Ảnh: Sputnik

Một trong 3 tàu của Nga được xác định là tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei. Đây là lần đầu tiên Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản phát hiện tàu ngầm lớp Borei của Nga xuất hiện gần lãnh thổ Nhật Bản. Hộ tống tàu ngầm Nga là tàu tuần dương Varyag và một tàu kéo cứu hộ. Được biết, tàu Varyag là soái hạm trong Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Theo tờ USNI News của Mỹ, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đang vận hành 5 tàu ​​ngầm lớp Borei và Borei-A. Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho hay, mỗi tàu ngầm lớp Borei của Nga mang theo 16 tên lửa và mỗi tên lửa có thể được trang bị 6 đầu đạn hạt nhân.

Trong cuộc họp hồi tháng 7 về chiến lược phát triển lực lượng tàu ngầm của Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhận định, tàu ngầm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như bảo vệ lợi ích của đất nước và duy trì sự cân bằng chiến lược.

Dù tiếp tục triển khai chiến khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhưng quân đội Nga vẫn hoạt động tích cực ở vùng Viễn Đông và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga gần đây đã hoàn tất đợt triển khai một tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo và một tàu ngầm tên lửa thông thường.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết thêm, 3 tàu của Trung Quốc gồm tàu khu trục CNS Huainan và CNS Kaifeng cùng tàu tiếp tế CNS Dongpinghu đã đi về phía đông qua eo biển Soya trong khoảng thời gian từ ngày 22 - 23/9.