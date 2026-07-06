Đài RT dẫn lại thông tin do tờ The Sun đăng tải mới đây cho biết một người dân đã phát hiện số tài liệu nhạy cảm nói trên trong một thùng rác tái chế ở Catterick Bridge, Bắc Yorkshire và giao nó cho tờ báo.

Trụ sở doanh trại Catterick của quân đội Anh ở Yorkshire. Ảnh: PA Images

Bộ tài liệu được cho chứa tên và cấp bậc của binh lính, chi tiết ca trực, thông tin kho vũ khí, quy trình an ninh, báo cáo sự cố và các hồ sơ khác liên quan đến Trại Catterick, doanh trại lớn nhất của quân đội Anh. Tờ The Sun trích dẫn lời Đại tá Philip Ingram, cựu sĩ quan tình báo và an ninh cấp cao trong quân đội Anh cảnh báo nếu những tài liệu này lọt vào tay các thế lực thù địch, chúng có thể cung cấp thông tin gây nguy hiểm cho các lực lượng Anh.

“Rõ ràng là có nguy cơ an ninh. Đây là hành vi vi phạm quy trình, thể hiện sự thiếu cẩn trọng”, ông Ingram nói, nhấn mạnh rằng những tài liệu nhạy cảm như vậy lẽ ra phải được xé nhỏ hoặc đốt trước khi tiêu hủy.

Quân đội Anh hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.

Đây không phải là vụ rò rỉ thông tin quân sự nhạy cảm duy nhất từng xảy ra ở Anh gần đây. Năm ngoái, các tài liệu chứa thông tin về binh lính của Trại Catterick, lịch làm việc theo ca và chi tiết cấp phát vũ khí đã được tìm thấy rải rác trên một con phố ở Newcastle sau khi rơi ra từ một túi rác bị rách.

Sự cố mới xảy ra trong bối cảnh quân đội Anh, vốn từ lâu đã thiếu hụt ngân sách, đang trải qua giai đoạn khó khăn với cả 5 tàu ​​ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Astute đang bị mắc kẹt tại cảng do tồn đọng bảo trì. Ngân sách eo hẹp được coi là trở ngại đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, người xin từ chức hồi tháng trước sau tranh cãi về phân bổ ngân sách với Thủ tướng sắp mãn nhiệm Keir Starmer.