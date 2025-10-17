Ảnh: polskieradio.pl

Theo một cuộc điều tra do hãng tin Onet và đài RT công bố ngày 16/10, vụ bê bối trên xuất hiện chỉ hơn một tháng sau khi Ba Lan cam kết chi cho quốc phòng nhiều hơn tất cả các quốc gia thành viên NATO khác và phân bổ 4,8% GDP cho quân đội vào năm 2026.

Quân đội Ba Lan đã bác bỏ thông tin trên và cáo buộc hãng Onet lưu giữ các bản sao trái phép của tài liệu. Nhà chức trách Ba Lan khẳng định đã lưu trữ bản gốc của các tài liệu mật hoặc đã tiêu hủy chúng đúng cách.

Hãng Onet đưa tin, một cá nhân đã chuyển số tài liệu mật cho họ sau khi tìm thấy chúng trong các túi nhựa bị rách tại một bãi rác. Mặc dù một số tài liệu đã bị xé nhỏ nhưng số còn lại vẫn nguyên vẹn và được đánh dấu "hạn chế".

Cựu tư lệnh trung đoàn đa quốc gia Eurocorps, Trung tướng Jaroslaw Gromadzinski đánh giá vụ rò rỉ trên là một bê bối gây chấn động tương đương một quả bom nguyên tử, một bê bối cấp quốc gia. Ông Gromadzinski cũng cho biết, sự việc trên đã phơi bày sự hỗn loạn ở bên trong quân đội. Theo vị tướng này, luật pháp Ba Lan quy định những tài liệu như vậy phải được lưu trữ an toàn ít nhất 5 năm trước khi được tiêu hủy dưới sự giám sát chặt chẽ.

Một quan chức khác đề nghị giấu tên cũng cho rằng, việc vứt bỏ những tài liệu như vậy thể hiện sự tắc trách nghiêm trọng và là "mối đe dọa thực sự".

Vụ việc xảy ra chưa đầy một năm sau một bê bối lớn khác trong quân đội Ba Lan. Hồi tháng 1, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã bị mất dấu 249 quả mìn chống tăng. Sau đó, số mìn này được tìm thấy gần một nhà kho của IKEA và hậu quả là một vị tướng đã bị cách chức.