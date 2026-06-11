Theo đài RT, trong một bức thư ngỏ ngày 11/6, Bộ trưởng Quốc phòng Healey phàn nàn rằng Thủ tướng Starmer “không có khả năng và Bộ Tài chính không sẵn lòng cam kết các nguồn lực” cần thiết cho những cải cách sâu rộng mà ông muốn thực hiện và để nâng mức chi tiêu quốc phòng của nước này lên 3% GDP vào năm 2030 nhằm đáp ứng nghĩa vụ của Anh đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey. Ảnh: Anadolu

Ông Healey dẫn chứng chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran từ cuối tháng 2 cũng như áp lực ngày càng tăng đối với các nước thành viên NATO ở châu Âu trong bối cảnh hoài nghi về cam kết của Mỹ là những yếu tố đòi hỏi Anh phải chi thêm tiền cho quân đội.

Theo Bộ trưởng Healey, ông từ chức để phản đối ngân sách quốc phòng được công bố hôm 8/6 “thiếu hụt nghiêm trọng so với những gì cần thiết” để Bộ Quốc phòng Anh có thể triển khai các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu.

Giới quan sát nhận định sự ra đi của Bộ trưởng Quốc phòng Healey càng khiến vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Starmer thêm lung lay sau vụ bê bối liên quan đến việc bổ nhiệm Peter Mandelson, người được biết đến là cộng sự của tội phạm tình dục tai tiếng Jeffrey Epstein, làm đại sứ Anh tại Mỹ cũng như kết quả thảm hại của Công đảng cầm quyền trong các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 5.

Trong dư luận từng có tin đồn rằng đảng cầm quyền có thể thay thế người đứng đầu và bầu ra một thủ tướng mới. Song, cho đến nay, chính phủ của ông Starmer vẫn vượt qua được giai đoạn hỗn loạn.

Anh đã chứng kiến ​​một loạt các thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn ngủi trong những năm gần đây. Kể từ khi bà Theresa May của đảng Bảo thủ lên nắm quyền vào năm 2016, đã có 5 người giữ chức thủ tướng Anh, trong đó chỉ duy nhất ông Starmer là thành viên Công đảng.

Anh cùng với hầu hết các nước thành viên khác của NATO đã cam kết tăng chi tiêu cho quốc phòng trong hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo khối hồi năm ngoái. Mức chi tiêu được đề xuất là 5% GDP, bao gồm 3,5% chi tiêu quân sự trực tiếp và 1,5% chi phí liên quan đến an ninh.

Cam kết này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc các nước thành viên NATO ở châu Âu lạm dụng sự bảo hộ của Mỹ và không đóng góp đủ mức. Anh tuyên bố sẽ đạt được mức chi tiêu 5% GDP vào năm 2035.