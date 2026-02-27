Hãng RT đưa tin, việc sa thải diễn ra vào ngày 26/2 sau khi Giám đốc FBI Kash Patel cho biết các cơ quan liên bang đã thu được hồ sơ điện thoại của ông dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, liên quan đến các cuộc điều tra ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool/Shutterstock

Ông Patel nói: "Thật quá đáng khi lãnh đạo FBI trước đây đã bí mật thu thập hồ sơ các liên lạc của tôi và Chánh văn phòng Nhà Trắng đương nhiệm Susie Wiles bằng những lý do không thuyết phục và chôn vùi toàn bộ quá trình trong các tài liệu bị cấm, vốn được thiết kế để né tránh mọi giám sát".

Hiệp hội Đặc vụ FBI, đại diện cho các đặc vụ đang tại nhiệm và cựu đặc vụ, đã lên án việc sa thải. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 26/2, hiệp hội này cho rằng động thái trên vi phạm quy trình pháp lý và gọi đó là “việc chấm dứt hợp đồng bất hợp pháp đối với các đặc vụ FBI”. Hiệp hội cảnh báo việc sa thải làm suy yếu FBI.

FBI đã khám xét dinh thự của ông Trump ở Florida để phục vụ cuộc điều tra liên bang về cách ông xử lý các tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng năm 2021. Năm 2023, Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã buộc tội ông Trump âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, gây áp lực lên các quan chức Mỹ để vô hiệu hóa kết quả bỏ phiếu cũng như khuyến khích những người ủng hộ gây rối tại quốc hội nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả.

Kể từ khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump được cho đã nhắm mục tiêu vào các nhân viên liên bang tham gia vào cả hai cuộc điều tra. Bộ Tư pháp Mỹ đã sa thải một số công tố viên từng làm việc trong nhóm của công tố viên Smith, trong khi FBI đã sa thải các đặc vụ tham gia vào cuộc điều tra những nỗ lực không công nhận kết quả bầu cử năm 2020.