Một khu vực ở Gaza bị san bằng sau các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: The Guardian.

Báo Guardian trích dẫn các thông tin rò rỉ từ cơ sở dữ liệu tình báo quân sự mật của Israel thống kê, tính tới tháng 5 năm nay, tức 19 tháng sau khi giao tranh giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra ở Dải Gaza, 8.900 chiến binh của Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo của người Palestine đã tử vong hoặc "có thể đã tử vong".

Các cơ quan y tế Gaza cho biết, tính đến thời điểm đó, có 53.000 người Palestine đã thiệt mạng do chiến dịch tấn công quân sự của Israel. Con số thương vong này gồm cả các chiến binh và dân thường. Do đó, trong cơ sở dữ liệu tình báo quân sự của Israel, chỉ 17% tổng số người thiệt mạng là các tay súng, trong khi số dân thường thiệt mạng lên tới 83%.

Tỷ lệ tử vong giữa dân thường và chiến binh trong số những người thiệt mạng là cực kỳ cao đối với cuộc xung đột hiện đại, ngay cả khi so sánh với các cuộc xung đột có con số thương vong cao, gồm cả nội chiến ở Syria và Sudan.

Bà Therése Pettersson thuộc Chương trình Dữ liệu xung đột Uppsala, đơn vị theo dõi thương vong dân sự trên toàn thế giới, nhấn mạnh: "Tỷ lệ dân thường thiệt mạng cao bất thường, đặc biệt khi xung đột đã kéo dài rất lâu. Nếu chỉ xét riêng một thành phố hoặc trận chiến cụ thể trong một cuộc xung đột khác, bạn có thể thấy tỷ lệ tương tự, nhưng nhìn chung rất hiếm".

Quân đội Israel không tranh cãi về sự tồn tại của cơ sở dữ liệu trên hay dữ liệu về số chiến binh Hamas thiệt mạng khi được liên hệ để bình luận.