Theo tờ Times of Israel, các nguồn tin của truyền thông Mỹ mới đây tiết lộ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thảo luận về việc di dời cư dân ở Dải Gaza tới Nam Sudan.

"Hiện chưa rõ tiến trình của các cuộc đàm phán, nhưng phía Israel được cho đã đưa ra đề nghị tương tự với nhiều quốc gia châu Phi khác. Tuy vậy, kế hoạch này có thể làm dấy lên những lo ngại về nhân quyền, khi cộng đồng quốc tế cho rằng đây là hành động trục xuất mang tính cưỡng chế, vi phạm luật pháp quốc tế", tờ Times of Israel ngày 13/8 nhận định.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu khẳng định, ông muốn hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc di dời người dân Palestine khỏi Dải Gaza. Nhà lãnh đạo Israel mô tả đây là một kế hoạch thúc đẩy "di cư tự nguyện".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Flash90

"Tôi nghĩ đây là điều đúng đắn mà chúng ta cần phải thực hiện. Theo các thông lệ quốc tế tôi biết, chúng ta cho phép dân thường rời đi, sau đó sẽ dùng toàn lực để đối phó với kẻ thù vẫn còn ở đó", ông Netanyahu phát biểu hôm 12/8.

Ở thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Israel và Bộ Ngoại giao Nam Sudan vẫn chưa lên tiếng bình luận chính thức về chủ đề này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố không can thiệp vào các trao đổi ngoại giao riêng tư.

Theo nguồn tin của truyền thông Ai Cập, nước này đã biết về những nỗ lực của Tel Aviv nhằm tìm kiếm một quốc gia sẵn sàng tiếp nhận người Palestine, gồm cả việc liên lạc với Nam Sudan. Tuy vậy, các quan chức Ai Cập nhấn mạnh, chính phủ nước này phản đối kế hoạch di dời người Palestine ra khỏi Dải Gaza.

Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza, tái thiết những tòa nhà bị phá hủy trong cuộc xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, biến vùng đất này thành "Riviera của Trung Đông". Vào thời điểm đó, ông Trump cũng nói về việc tìm kiếm thỏa thuận với các quốc gia Trung Đông nhằm tiếp nhận người di cư từ Gaza.