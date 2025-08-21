Tờ The Hill dẫn một số thông cáo trên mạng xã hội X hôm 20/8 của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) viết rằng, hơn 60.000 sắc lệnh dành cho binh sĩ dự bị đã được ban hành và hơn 20.000 quân dự bị được gia hạn nghĩa vụ quân sự “như một phần giai đoạn tiếp theo của chiến dịch Gideon's Chariots tiến hành xung quanh và bên trong thành phố Gaza”.

Binh sĩ Israel. Ảh: IDF.il

“IDF coi trọng lực lượng dự bị và vai trò quan trọng của họ đối với an ninh của Israel… Trong các chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza, chúng tôi đã kiểm soát hơn 75% diện tích nơi này và giáng đòn mạnh vào năng lực của Hamas. Chúng tôi cũng vô hiệu hóa hơn 2.000 thành viên Hamas, trong đó có các chỉ huy cấp cao chịu trách nhiệm cho việc lên kế hoạch và thực hiện nhiều đòn tấn công vào Israel”, các thông cáo từ IDF viết.

Phong trào Hồi giáo Hamas sau đó cùng ngày đã gọi động thái huy động quân dự bị trên của IDF là “sự coi thường trắng trợn của Tel Aviv đối với những nỗ lực trung gian cho một lệnh ngừng bắn”.

Tuyên bố từ Phong trào Hamas viết: “Những thông cáo hôm nay của IDF về việc phát động chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố Gaza và gần 1 triệu dân ở đó, đã cho thấy sự coi thường trắng trợn những nỗ lực của các bên trung gian… Những kế hoạch của Israel nhằm vào thành phố Gaza sẽ thất bại”.