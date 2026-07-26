Ảnh: Nam Nam
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Hàng công tuyển Việt Nam có màn trình diễn hoành tráng, sở hữu 7 bàn thắng dội vào lưới Timor Leste trong trận mở màn ASEAN Cup 2026.
Thắng đậm Timor Leste, tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu và cho thấy sức mạnh đáng gờm. Nhưng cũng giống như trước đó, cảm giác an tâm vẫn chưa thật sự xuất hiện ở hàng thủ.
Thái Lan có màn trình diễn áp đảo trước Lào khi giành chiến thắng 5-0 tại ASEAN Cup 2026. Đội bóng xứ chùa vàng sớm tạo lợi thế và hoàn toàn làm chủ trận đấu.