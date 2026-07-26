Lo thật

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, tuyển Việt Nam đã có một trận đấu dễ dàng trong trận ra quân trước Timor Leste ở ASEAN Cup 2026. Nhưng diễn biến trên sân lại cho thấy vấn đề tương đối cũ của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Vấn đề đó không gì khác là hệ thống phòng ngự vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Trước một đối thủ rất yếu như Timor Leste, tuyển Việt Nam vẫn phải đối mặt với những nguy cơ thủng lưới.

Tuyển Việt Nam dù chiến thắng nhưng Patrik Lê Giang cũng có vài tình huống hú vía.

Thống kê cho thấy Timor Leste có ít nhất 3-4 cơ hội thực sự rõ ràng, có thể chọc thủng lưới Lê Giang: pha đánh đầu vọt xà của Da Silva ở phút 58, hay tình huống phút 62, 85 đưa bóng chệch khung thành trong tư thế cực trống trải hoặc bị cột dọc cứu thua.

Chưa hết, phút 89, từ một quả phạt góc, Juvito Moniz đánh đầu hoàn toàn trống trải vì Văn Hậu không theo kèm. Pereira sau đó còn có cơ hội đá bồi ở cự ly khoảng 5 mét nhưng lại sút ra ngoài.

Vấn đề ở chỗ, đây không phải lần đầu tiên hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam gặp rắc rối như vậy. Những lỗ hổng này từng xuất hiện trong trận giao hữu với Myanmar khi đối phương chuyển trạng thái nhanh.

Cái bẫy của ông Kim Sang Sik?

Với một HLV lão luyện như ông Kim Sang Sik những gì từ hàng phòng ngự chắc chắn phải được nhìn ra. Điều gây tò mò là cách thuyền trưởng người Hàn Quốc phản ứng.

Thay vì đưa vào sân một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa để bịt khoảng trống trước mặt hàng thủ - kiểu mẫu mà Doãn Ngọc Tân từng đảm nhiệm rất hiệu quả, thuyền trưởng tuyển Việt Nam lại làm khác.

Có hay không một cái bẫy được HLV Kim Sang Sik giăng ra cho các đối thủ phía trước? Ảnh: Hữu Hà

Thành Chung, Tiến Anh và Văn Vĩ lần lượt rời sân để nhường chỗ cho Việt Anh, Tuấn Tài và Lê Văn Đô. Về cơ bản đây đều những phương án mang màu sắc thử nghiệm nhiều hơn là vá lỗi.

Nói cách khác, ông Kim Sang Sik dường như chấp nhận để tuyển Việt Nam tiếp tục chơi với hệ thống ấy, bất chấp việc khoảng trống giữa hai tuyến vẫn xuất hiện. Và thực tế, sau đó cơ hội của Timor Leste còn nguy hiểm hơn.

Chính vì điều này, giới chuyên môn buộc phải nghĩ đến một khả năng khác là ông Kim Sang Sik đang giăng ra cái bẫy dành cho những đối thủ mạnh hơn phía trước như Indonesia hay Singapore.

Có nghĩa thuyền trưởng Hàn Quốc không muốn các đối thủ chơi co cụm phòng ngự hay “dựng xe buýt”, từ đó khiến đội nhà vất vả trong các pha triển khai tấn công rồi rơi vào thế bế tắc như trước.

Hơn thế nữa, để đối thủ không chơi phòng ngự tiêu cực chẳng có điều gì tốt hơn là cho họ thấy những sự chệch choạc ngay trước khung thành đội nhà, tức buộc phải đẩy cao đội hình tấn công.

Thực tế, ngay sau những bàn thắng đầu tiên, tuyển Việt Nam đã giảm nhịp độ và cho Timor Leste chơi bóng, tấn công… trước khi có thêm 6 pha lập công sau đó và hoàn tất chiến thắng 7-0.

Tất nhiên, đây mới chỉ là giả thiết. Còn những gì nhìn thấy hàng phòng ngự vẫn là vấn đề lớn và chỉ có thể được trả lời khi ASEAN Cup bước vào những màn đối đầu với các đối thủ xứng tầm và đủ mạnh, buộc mọi toan tính phải lộ diện.

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