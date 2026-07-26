Tuyển Việt Nam có sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup, với chiến thắng 7 sao trước Timor Leste.

Thực tế, chiến thắng của "Những chiến binh sao vàng" sớm được dự đoán, bởi Timor Leste chỉ là đội lót đường ở bảng A. Trước đó, đội Timor Leste vất vả vượt qua Brunei trong trận play-off dự ASEAN Cup 2026.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik mong các cầu thủ giữ đôi chân ở mặt đất, quên nhanh đi chiến thắng dễ dàng ngày ra quân để chuẩn bị cho những cuộc thử thách thực sự tiếp theo, gặp Singapore và đặc biệt là Indonesia.

Đình Bắc có một ngày toả sáng. Ảnh: VFF

Nhưng những gì mà tuyển Việt Nam làm được cần được ghi nhận xứng đáng. Trong đó, hàng công của nhà ĐKVĐ đã phát huy sức mạnh, cùng việc thi triển đấu pháp, lối chơi một cách mạch lạc, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Dù áp đảo hoàn toàn đối thủ, nhưng việc tuyển Việt Nam ghi tới 5 bàn trong 45 phút của hiệp 1 là một kết quả không phải ai cũng nghĩ tới. Điểm nhấn trên hàng công tuyển Việt Nam là màn trình diễn của Đình Bắc. Trong trận đấu được xếp đá chính, tiền đạo CLB CAHN rất quyết tâm khẳng định vị trí trước sự cạnh tranh của các đồng đội nhập tịch.

Không chỉ Đình Bắc, mà Hoàng Hên, Xuân Son, Quang Hải... cũng có một trận đấu nhận nhiều lời khen. Timor Leste yếu, nhưng không thể phủ nhận các cầu thủ Việt Nam đã làm tốt nhất khả năng.

Sau chiến thắng tưng bừng trước Timor Leste, hàng công của tuyển Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng tiếp tục phát huy sức mạnh khi tiếp đón Singapore trên sân nhà. Bên cạnh đó, ngay từ thời điểm này, HLV Kim Sang Sik cũng phải có những điều chỉnh, tính toán cho mặt trận phòng ngự bởi Singapore được đánh giá cao hơn Timor Leste.

Tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Ảnh: VFF

Dù thắng khó nhọc 2-1 trước Campuchia ở trận ra quân, nhưng Singapore không phải là là đối thủ dễ bị bắt nạt. Đoàn quân của Gavin Lee chắc chắn nhìn ra rất rõ sơ hở của tuyển Việt Nam ở trận gặp Timor Leste. Đó chính là khoảng trống phía sau tiền vệ phòng ngự, cũng như vị trí của trung vệ và cầu thủ chạy cánh. Đây cũng là những vấn đề mà tuyển Việt Nam gặp phải ở trận giao hữu với Myanmar trước khi bước vào giải đấu.

Singapore là một thử thách lớn hơn, và có thể tận dụng sai lầm của đối phương để trừng phạt. Tuy nhiên, trước đối thủ càng khó chơi, lại là điều tốt, giúp nhà ĐKVĐ hoàn thiện mình, tích luỹ kinh nghiệm, bản lĩnh cho những trận đấu khó khăn thực sự ở phía trước.

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