Chiều 22/7, tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Chonburi (Thái Lan), chuẩn bị cho trận mở màn ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste. Một thông tin rất đáng chú ý của buổi tập này là tình trạng sức khỏe của Nguyễn Tài Lộc và Đặng Văn Lâm.

Đặng Văn Lâm không xuất hiện trên sân tập cùng 2 người gác đền Trung Kiên và Patrik Lê Giang như buổi tập đầu tiên. Hiện chưa rõ Đặng Văn Lâm có gặp chấn thương nghiêm trọng hay không, nhưng việc anh vắng mặt khiến người hâm mộ lo lắng.

Tài Lộc phải tập giáo án riêng cùng bác sĩ tuyển Việt Nam. Ảnh: Phan Ích

Trước đó, trong trận giao hữu với Myanmar (thắng 4-0), thủ thành bắt chính của tuyển Việt Nam là Patrik Lê Giang. Tuy nhiên, Văn Lâm vẫn là một sự lựa chọn chất lượng với HLV Kim Sang Sik ở chiến dịch ASEAN Cup sắp tới.

Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch Tài Lộc phải tập riêng với bác sĩ. Anh dường như bị căng cơ sau buổi tập đầu tiên, hiện đang được theo dõi kỹ về tình trạng sức khỏe. Nếu không kịp hồi phục, sự vắng mặt của cầu thủ CLB Ninh Bình khiến kế hoạch nhân sự cũng như lối chơi của HLV Kim Sang Sik phải thay đổi trong trận ra quân gặp Timor Leste.

Tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện tại Chonburi để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước cuộc đối đầu với Timor Leste ở trận mở màn vòng bảng ASEAN Cup 2026, diễn ra vào lúc 20h30 ngày 24/7.