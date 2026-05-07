Trưa 7/5, tại phố Nguyễn Văn Luyện, khu vực cạnh lối vào trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (TP Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đi xe máy bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.T.

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm mạnh khiến thiếu niên bị gãy chân, được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Hai phương tiện hư hỏng nặng, xe máy ghim chặt vào phần đầu ô tô.

Trao đổi với PV VietNamNet, một đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) xác nhận vụ tai nạn. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế ô tô không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác định danh tính những người liên quan và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.