Chiều 2/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Theo đó, trên toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người tử vong và 56 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn tăng 1 vụ, số người chết giảm 3 người, trong khi số người bị thương tăng 8 người.

Vụ tai nạn giao thông trên phố Võ Thị Sáu (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

Cũng trong thời gian này, công an 34 tỉnh, thành phố đã xử lý 11.285 trường hợp vi phạm, tạm giữ 82 ô tô, 3.633 xe máy và 102 phương tiện khác. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm nhiều nhất với 3.373 trường hợp; vi phạm tốc độ có 1.670 trường hợp; vi phạm liên quan đến chất ma túy là 7 trường hợp.

Riêng tại Hà Nội, từ 18h ngày 31/12/2025 đến 18h ngày 1/1/2026, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Theo thống kê, trong số các trường hợp vi phạm bị phát hiện, có 31 ô tô và 78 mô tô. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm cùng một số vi phạm khác.