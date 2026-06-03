Khoảng một giờ sau bữa trưa, ông N.N.N (45 tuổi, ngụ TPHCM) bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực trái sau xương ức, cơn đau lan lên vai trái kèm khó thở, vã mồ hôi.

Tại bệnh viện gần nơi ở, ông N. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) để cấp cứu.

Khi nhập viện lúc 12h39 ngày 12/5, bệnh nhân vẫn đau ngực dữ dội, kích thích, da tái nhợt và rơi vào tình trạng thiếu oxy máu nặng. Dù ông N. được hỗ trợ thở oxy, chỉ số SpO2 chỉ dao động từ 85-90%.

Kết quả điện tâm đồ và siêu âm tim cho thấy ông bị nhồi máu cơ tim cấp diện rộng ở cả thành dưới và thành trước, chức năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng.

Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân ngay giữa trưa. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, có khả năng tắc nhiều nhánh động mạch vành kèm suy tim cấp tiến triển nhanh nên lập tức đưa bệnh nhân vào phòng thông tim.

Kết quả chụp mạch vành xác nhận tình trạng đặc biệt nguy kịch: hai trong ba nhánh động mạch chính nuôi tim bị tắc hoàn toàn, trong khi nhánh còn lại có kích thước nhỏ.

Trong vòng chưa đầy 60 phút, ê-kíp can thiệp tim mạch đã thực hiện hút huyết khối và đặt stent thành công ở cả hai nhánh mạch bị tắc, giúp tái lập dòng máu nuôi tim. Ngay sau can thiệp, cơn đau ngực giảm rõ rệt.

Do vẫn còn suy tim cấp, ông N. được chuyển đến Khoa Hồi sức tim mạch để theo dõi sát. Chỉ sau một ngày điều trị tích cực, ông đã ổn định, cai được thuốc vận mạch và tiếp tục điều trị tại Khoa Nội tim mạch - Lão học. Sau 8 ngày, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Bác sĩ chuyên khoa I Đặng Minh Hùng - Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, nhồi máu cơ tim là tình trạng cấp cứu có tỷ lệ biến chứng và tử vong rất cao nếu không được can thiệp trong những giờ đầu tiên.

Trong y văn, trường hợp tắc đồng thời từ hai nhánh động mạch vành trở lên chỉ chiếm khoảng 2,5% số ca nhồi máu cơ tim ST chênh lên được can thiệp mạch vành qua da, là nhóm có nguy cơ tử vong rất cao do sốc tim hoặc rối loạn nhịp nguy hiểm.

Điều đáng chú ý là các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân đã tồn tại từ lâu nhưng không được kiểm soát. Ông N. hút khoảng một gói thuốc lá mỗi ngày, biết mình bị tăng huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên. Các xét nghiệm còn cho thấy bệnh nhân bị rối loạn mỡ máu với chỉ số LDL-cholesterol lên tới 157 mg/dL và đang ở giai đoạn tiền đái tháo đường.

Hút thuốc lá, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu là những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến xơ vữa động mạch và các biến cố tim mạch nguy hiểm. Tuy nhiên, do diễn biến âm thầm, nhiều người thường chủ quan cho đến khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ hằng năm, kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu thường xuyên; đồng thời từ bỏ thuốc lá, duy trì chế độ ăn lành mạnh và tuân thủ điều trị nếu đã được chẩn đoán mắc các bệnh lý tim mạch.

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