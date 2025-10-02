Theo đó, hồi 23h40 ngày 1/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại Đại lộ Thăng Long (đoạn gần cầu vượt An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội). Thời điểm xảy ra tai nạn, một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 30H2-79XX, lưu thông trong làn cao tốc, hướng đi trung tâm TP thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô đang đi cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông văng xa, tử vong tại chỗ, xe máy bị biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Đại lộ Thăng Long. Ảnh: C.T

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 11 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp cùng Công an xã An Khánh điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Cũng theo Đại diện Đội CSGT đường bộ số 11, làn cao tốc của Đại lộ Thăng Long cấm xe máy lưu thông, tuy nhiên do đường gom có một số chỗ đang bị ngập úng nên người đi xe máy bất chấp nguy hiểm để đi vào.

"Chúng tôi khuyến cáo người điều khiển xe máy không đi vào làn cao tốc của Đại lộ Thăng Long để đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông khác", đại diện Đội CSGT đường bộ số 11 thông tin.