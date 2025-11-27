Sau phản ánh của VietNamNet về tình trạng ô tô tải che biển kiểm soát chở hàng vượt thành thùng lưu thông trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, đêm 26 rạng sáng 27/11, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã đồng loạt triển khai kiểm tra, xử lý xe tải hoạt động trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như chở hàng quá khổ, quá tải, làm rơi vãi vật liệu, cơi nới thành thùng, che lấp biển số, tự ý lắp thêm còi, đèn...

Ghi nhận trên tuyến đường trục phía Nam (Hà Nội), tổ công tác do Trung tá Nguyễn Quang Huy – Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 10 – chỉ huy đã dừng kiểm tra hàng loạt xe tải có dấu hiệu vi phạm.

Khoảng 22h, tổ công tác dừng kiểm tra xe tải biển số 29H-367.XX do tài xế V.T.D. (quê Hòa Bình) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện biển số phía sau bị che khuất, không nhìn rõ chữ và số.

Trình bày với CSGT, tài xế V.T.D. thừa nhận từ phía sau gần như không thể nhìn rõ chữ, số trên biển kiểm soát, nhưng cho rằng nguyên nhân xuất phát từ thiết kế của nhà sản xuất.

“Tôi thường xuyên lau chùi biển số, không có chuyện bị bẩn hay bị dán che. Tuy nhiên, vị trí lắp biển bị khuất là do nhà sản xuất thiết kế như vậy, tôi không biết gắn thế nào cho đúng”, tài xế V.T.D. nói.

Ít phút sau, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 10 tiếp tục dừng kiểm tra xe tải biển số 29H-XX0.61. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phần cản sau che lấp hoàn toàn một phần chữ, số trên biển kiểm soát.

Chủ phương tiện giải thích do nhà sản xuất bố trí móc kéo ngay giữa đuôi xe nên không còn vị trí phù hợp để lắp biển số.

Tổ CSGT tuyên truyền để tài xế và chủ phương tiện nắm rõ quy định về việc lắp biển số tại vị trí dễ quan sát, không bị che khuất, cong vênh…

Tổ công tác sau đó lập biên bản vụ việc, đồng thời tiếp tục xác minh với các đơn vị liên quan và mời tài xế, chủ phương tiện đến trụ sở để hoàn tất hồ sơ xử phạt.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, xử lý hai xe tải chở hàng quá tải trọng 10–30%.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, riêng đêm 26 và rạng sáng 27/11, lực lượng chức năng đã kiểm soát 395 phương tiện (trong đó có 208 xe chở vật liệu xây dựng), phát hiện 69 trường hợp vi phạm; trong đó 32 trường hợp liên quan xe chở vật liệu xây dựng, với tổng số tiền phạt gần 200 triệu đồng.