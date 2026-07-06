Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các tân đại sứ.

Tiếp Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong Chính phủ Mỹ, đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc củng cố tin cậy, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks McNamara. Ảnh: TTXVN

Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước còn nhiều việc phải làm để hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa. Hai bên cần tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có; sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Hai nước cũng cần mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, y tế, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Jennifer Wicks bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ.

Bà ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Bà trân trọng tiếp thu các ý kiến quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những định hướng lớn và các vấn đề trọng tâm trong quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Đại sứ khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng; cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và đối tác Việt Nam để triển khai hiệu quả các thỏa thuận. Ảnh: TTXVN

Đại sứ khẳng định sẽ coi đây là cơ sở quan trọng trong quá trình triển khai nhiệm kỳ, góp phần củng cố hiểu biết, tăng cường tin cậy chiến lược và đưa hợp tác song phương phát triển thực chất, ổn định, lâu dài.

Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đại sứ cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tiếp Đại sứ Bồ Đào Nha Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Bồ Đào Nha - đối tác quan trọng trong EU, đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương.

Với lịch sử 510 năm bang giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên mức cao hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chuyển lời mời Tổng thống Bồ Đào Nha Antonio Jose Seguro thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả EVFTA, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD. Ông đề nghị Bồ Đào Nha thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA, ủng hộ EC sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với hải sản Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế biển, hàng hải, công nghệ số, dược phẩm và năng lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Bồ Đào Nha Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha ổn định cuộc sống, đóng góp cho sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos bày tỏ vinh dự là Đại sứ thường trú đầu tiên của Bồ Đào Nha tại Việt Nam, đánh giá cao thành tựu phát triển và vai trò ngày càng cao của Việt Nam. Ông khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ cao, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo và mở rộng các cơ hội hợp tác mới.

Đại sứ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc Bồ Đào Nha trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại cuộc bầu cử vừa qua và mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế.

Tiếp Đại sứ Iran Akbar Ghasemi Ali Abadi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc Mỹ và Iran vừa đạt được bản ghi nhớ hòa bình, hy vọng hai bên sẽ sớm đạt được một thỏa thuận lâu dài, bền vững giúp chấm dứt hoàn toàn xung đột và mang lại hòa bình lâu dài. Việt Nam sẵn sàng đóng góp, trong phạm vi khả năng của mình, để hỗ trợ mục tiêu này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ Iran Akbar Ghasemi Ali Abadi. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran. Ông đề nghị trong thời gian tới, đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam thúc đẩy bốn nội dung gồm tăng cường tin cậy chính trị, ưu tiên hợp tác kinh tế, lấy khoa học - công nghệ tạo đột phá và tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo và du lịch.

Đại sứ Akbar Ghasemi Ali Abadi bày tỏ sự ngưỡng mộ của lãnh đạo và nhân dân Iran đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây và vị thế, vai trò hiện nay của Việt Nam trong khu vực.

Đại sứ cho biết Chính phủ Iran rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và đề xuất ba trọng tâm nhằm thúc đẩy quan hệ Iran và Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng…

Tiếp Đại sứ Mông Cổ Ganbaatar Hulan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất. Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước đích thân xây dựng và dày công vun đắp đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Mông Cổ và sẵn sàng cùng Mông Cổ thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Việt Nam cũng mong muốn Đại sứ Mông Cổ phối hợp thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, tạo sự gắn kết, hiểu biết sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ Hulan hợp tác chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tư pháp và pháp luật; kết nối doanh nghiệp, coi trọng tăng cường trụ cột hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, hiện thực hóa các thỏa thuận ký kết...

Đại sứ Hulan nêu rõ Mông Cổ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là “láng giềng thứ ba” và là Đối tác toàn diện quan trọng hàng đầu của Mông Cổ tại khu vực Đông Nam Á.

Vui mừng kế thừa những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Đại sứ Hulan khẳng định sẽ nỗ lực hết mình góp phần làm cầu nối hữu nghị, hợp tác toàn diện đưa quan hệ Đối tác toàn diện ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Nữ Đại sứ mong muốn lãnh đạo cấp cao, các ban, bộ, ngành và địa phương Việt Nam tiếp tục hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác.

Tiếp Đại sứ Myanmar Wai Linn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị Đối tác toàn diện với Myanmar.

Là láng giềng tại Đông Nam Á, thành viên ASEAN, Việt Nam luôn mong muốn một đất nước Myanmar hòa bình, ổn định và phát triển. Việt Nam luôn tích cực phối hợp cùng ASEAN khuyến khích Myanmar có các bước đi phù hợp trong bối cảnh mới, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường, hội nhập trở lại với ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Myanmar Wai Linn. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đại sứ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar. Ông cũng đề nghị Myanmar phối hợp thúc đẩy các tiến trình hợp tác khu vực, đặc biệt tại Tiểu vùng Mekong, trong đó có hội nghị cấp cao Mekong do Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2026.

Đại sứ Wai Linn cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã cử lực lượng cứu trợ, hỗ trợ nhân dân Myanmar khắc phục hậu quả đợt động đất xảy ra tháng 3/2025.

Myanmar coi trọng quan hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên toàn diện các lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực nhiều tiềm năng như nông nghiệp, viễn thông, xe điện, du lịch...

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Myanmar phát triển thiết thực, hiệu quả.