Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Đây là quyết định kiện toàn nhân sự sau gần 2 năm Sở Y tế Hà Nội khuyết vị trí giám đốc.

Trao đổi riêng với PV VietNamNet, tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện đã có chia sẻ về nhiệm vụ mà ông ưu tiên và một số việc cần thay đổi để công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân Thủ đô ngày càng tốt hơn.

Ông Diện cho biết, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đã xác định rõ định hướng phát triển kinh tế - xã hội và tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành đô thị phát triển, tương đồng với các nước phát triển.

Cùng với đó, các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030, tầm nhìn 2045, đặc biệt là những nghị quyết của Bộ Chính trị như: Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đều đặt ra nhiều yêu cầu mới cho ngành y tế.

Ông Diện khẳng định, trước hết Hà Nội cần tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, trong đó trọng tâm là quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân và quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện. Ảnh: N.Huyền

“Với y tế dự phòng, nhiệm vụ đặt ra là phải nâng cao năng lực nhận diện, dự báo, đồng thời tăng cường kết nối với các trung tâm kiểm soát bệnh tật hiện đại của các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)… nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời với các dịch bệnh mới nổi, tái nổi, đặc biệt là những bệnh có biến đổi gene phức tạp”, ông Diện nhấn mạnh.

Đối với hệ thống y tế chuyên sâu, tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thẳng thắn bày tỏ yêu cầu phát triển đồng bộ được đặt ra trong bối cảnh Hà Nội vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các bệnh viện tuyến Trung ương. Trong khi sự liên thông, gắn kết giữa các bệnh viện trên địa bàn thành phố chưa thực sự hiệu quả. Điều này dẫn tới nguy cơ chồng chéo trong khám, chữa bệnh, chưa khai thác tối ưu nguồn nhân lực và trang thiết bị y tế.

Một trong những nhiệm vụ then chốt được tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh là chuyển đổi số y tế phải có bước đột phá, với việc xây dựng kho dữ liệu lớn, tích hợp toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, liên thông với trung tâm dữ liệu của thành phố, dữ liệu quốc gia và kết nối với VNeID.

Qua đó, toàn bộ kết quả khám, chẩn đoán của người dân sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe toàn dân, quản lý sức khỏe theo đúng vòng đời.

“Như vậy có thể thấy thời gian tới ngành y tế Hà Nội sẽ phải triển khai rất nhiều công việc để công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn”, ông Diện nói.

Sẽ ra mắt trang thông tin chính thống “Sức khỏe Thủ đô”

Nhấn mạnh về công việc sẽ triển khai đầu tiên trên cương vị mới, tân Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết ông đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe.

Theo đó, ngành Y tế Thủ đô sẽ xây dựng một trang thông tin chính thống mang tên “Sức khỏe Thủ đô”, nhằm truyền tải các thông điệp về chăm sóc sức khỏe, công khai số điện thoại các đường dây nóng, đường dây cấp cứu.

Trang thông tin này cũng sẽ cung cấp các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân; giới thiệu các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu, tiên tiến để người dân tiếp cận và lựa chọn các cơ sở y tế tin cậy. Đồng thời, đây còn là kênh góp phần thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân ngay từ gia đình.

Theo kế hoạch, trong quý I/2026, trang “Sức khỏe Thủ đô” sẽ chính thức ra mắt với đầy đủ thông tin, bao gồm số điện thoại của các bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện trực, lãnh đạo các khoa phòng, nhân viên trực cấp cứu, nhân viên cấp cứu

Song song với đó, ngành Y tế Hà Nội sẽ nâng tầm mạng lưới cấp cứu ngoại viện, bảo đảm hệ thống này ngày càng gần dân hơn, giúp người dân được cập nhật thông tin và tiếp cận dịch vụ cấp cứu ngoại viện nhanh chóng, thuận lợi nhất. Qua đó, bên cạnh việc gọi số 115, người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở y tế gần nhất để tiếp cận dịch vụ y tế nhanh và hiệu quả hơn.