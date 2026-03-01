Cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Thông tin trên được tiết lộ sau khi Iran công bố ban lãnh đạo đất nước lâm thời. Ông Araghchi nói hội đồng lâm thời này "sẽ điều hành đất nước cho đến khi một lãnh đạo mới được bầu chọn".

Nhà ngoại giao hàng đầu Iran cho biết thêm, con đường của cố Lãnh tụ tối cao Khamenei sẽ được tiếp tục và các cuộc tấn công trả đũa của Tehran là "hành động tự vệ và trả đũa sự xâm lược của Mỹ đối với chúng tôi".

Báo The Guardian dẫn lại thông tin do hãng thông tấn ISNA đăng tải cho hay, Iran đã chọn hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm 3 người là Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei và giáo sĩ Alireza Arafi.

Khi trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định, mọi việc đều ổn thỏa và các thủ tục hiến pháp đang được tiến hành.

Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28/2. Theo luật Iran, một hội đồng gồm 88 giáo sĩ, gọi là Hội đồng Chuyên gia sẽ lựa chọn nhà lãnh đạo tối cao của nước này. Đây là nhiệm vụ mà hội đồng giáo sĩ Iran mới chỉ thực hiện một lần kể từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập vào năm 1979, khi ông Khamenei được lựa chọn kế nhiệm ông Ruhollah Khomeini.

Hiện có 5 người được coi là ứng viên cho vị trí lãnh tụ tối cao Iran, gồm Hashem Hosseini Bushehri, Hassan Khomeini, Mohammad Mehdi Mirbagheri, Alireza Araf và Mojtaba Khamenei.