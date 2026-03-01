Thứ trưởng Ngoại giao Iran. Ảnh: CNN

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng tin CNN hôm nay (1/3), ông Khatibzadeh cho biết nhiều tín đồ Hồi giáo người Shi'ite trên khắp thế giới sẽ phản ứng trước vụ sát hại ông Khamenei. “Tất nhiên, về mặt tôn giáo, ông Khamenei là một nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại, vì vậy nhiều tín đồ Hồi giáo Shi'ite trong khu vực và trên toàn thế giới sẽ phản ứng với điều đó. Điều này rất rõ ràng bởi vì Tổng thống Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ rất nguy hiểm. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả".

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn về cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran. Nhà lãnh đạo Nga mô tả cái chết của ông Khamenei là "vụ sát hại tàn nhẫn, vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức của nhân loại và luật pháp quốc tế".

Sau khi bị Mỹ và Israel tấn công, Iran đã đáp trả bằng một làn sóng tấn công chưa từng có khắp Trung Đông, nhắm vào một số quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ, bao gồm Bahrain và Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. Các hoạt động quân sự diễn ra suốt cuối tuần này, gây thương vong cho dân thường, thiệt hại về tài sản và làm tê liệt giao thông hàng không và đường thủy.

Ông Khatibzadeh cho biết Iran đã liên lạc với các quốc gia Ảrập ở Vùng Vịnh để yêu cầu đóng cửa các căn cứ của Mỹ mà Tehran coi là mối đe dọa. Quan chức ngoại giao này nói: "Iran không thể tiếp cận lãnh thổ Mỹ, vì vậy chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công bất kỳ căn cứ nào thuộc quyền tài phán của Mỹ".

Khi được hỏi liệu ngoại giao có còn là một lựa chọn hay không, ông Khatibzadeh lưu ý Mỹ đã nhiều lần làm Iran thất vọng và không cần thiết phải châm ngòi cuộc giao tranh này. “Nếu Tổng thống Trump không muốn thấy Iran trả đũa… thì ông ấy lẽ ra không nên bắt đầu cuộc xung đột này ngay từ đầu. Đây là một cuộc xung đột do chính họ lựa chọn”, Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh.