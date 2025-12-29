Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả quan trọng trên tất cả các mặt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là công tác truyền thông chính sách, thông tin tích cực; phòng ngừa, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên thực địa, báo chí, Internet và mạng xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao vai trò nòng cốt của các cơ quan báo chí chủ lực của Chính phủ trong công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền thông tin tích cực, kịp thời, chính xác, qua đó góp phần quan trọng vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền thông, phát huy hiệu quả sự phối hợp đồng bộ giữa báo chí truyền thống và truyền thông trên môi trường số, chủ động thích ứng với xu hướng dịch chuyển từ văn hóa đọc sang nghe, nhìn, đa dạng hóa hình thức thể hiện, nâng cao tính thuyết phục và sức lan tỏa của thông tin...

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy tập trung xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, minh bạch. Đây là yếu tố then chốt nhằm thúc đẩy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm và tính chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc "hiểu đúng, nói đúng, làm đúng".

Khi đó, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ trở thành "lá chắn" vững chắc trước các thông tin xấu độc, mà còn là lực lượng nòng cốt lan tỏa thông tin tích cực, góp phần củng cố niềm tin xã hội, tăng cường "sức đề kháng tự nhiên" trước các quan điểm sai trái, thù địch; qua đó hình thành sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Phó Thủ tướng đề nghị các tổ chức đảng, Ban chỉ đạo 35 trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, đồng bộ hóa và nâng cao hiệu quả các nhóm giải pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trên lĩnh vực tư tưởng, truyền thông.

Đặc biệt, ông lưu ý, cần quan tâm bảo vệ uy tín, thương hiệu của các cơ quan truyền thông quốc gia, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; qua đó giữ vững vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin, tạo dòng chủ lưu tích cực trên không gian mạng, góp phần củng cố niềm tin xã hội và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.