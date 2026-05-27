Cao Bằng:

Đề án “Thông tin, tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2035" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được UBND tỉnh ban hành mới đây.

Mục đích nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về vai trò, lợi ích của việc phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; trọng tâm là ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ, công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ giúp nâng cao hiệu quả tạo giống, bảo quản nông sản.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong Đề án là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số trong công tác thông tin, tuyên truyền. Bên cạnh các hình thức hội nghị, hội thảo truyền thống, tỉnh sẽ tập trung phát triển các sản phẩm truyền thông hiện đại như Infographics và video ngắn để nội dung trở nên trực quan, sinh động và dễ tiếp cận.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu hình thành và duy trì ít nhất 1 chuyên mục hoặc nhóm tin bài tuyên truyền định kỳ hàng quý trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin của cơ quan nhà nước. Bộ tài liệu hỏi - đáp (FAQ) sẽ được số hóa, đăng tải trực tuyến để người dân dễ dàng tra cứu thông tin về an toàn bức xạ và hạt nhân.

Không chỉ dừng lại ở các cơ quan cấp tỉnh, UBND tỉnh còn mở rộng phạm vi triển khai Đề án đến tận cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Cụ thể, trong giai đoạn 2031 - 2035 sẽ tăng cường truyền thông số tương tác thông qua hình thức hỏi - đáp trực tuyến. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách thông tin, người dân ở khu vực nông thôn cũng có thể dễ dàng nắm bắt được chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về năng lượng nguyên tử.

Đề án của UBND tỉnh Cao Bằng cũng đã nêu rõ một số nhóm nội dung thông tin, tuyên truyền trọng tâm. Nổi bật là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh, hợp tác quốc tế, bảo vệ con người và môi trường. Cùng với đó là các cơ chế, chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, tập trung nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao vai trò là cơ quan đầu mối, chủ trì biên soạn bộ tài liệu tuyên truyền và xây dựng thông điệp truyền thông phù hợp với đặc thù địa phương.

Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sẽ là lực lượng chủ lực trong việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, ưu tiên các sản phẩm ngắn gọn, dễ hiểu.

Song song với việc tuyên truyền các mô hình tốt, các cơ quan báo chí và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn có nhiệm vụ theo dõi dư luận, kịp thời phản bác và xử lý các thông tin sai lệch về lĩnh vực hạt nhân trên môi trường mạng.

Còn Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các trường học lồng ghép kiến thức năng lượng nguyên tử vào các câu lạc bộ khoa học, hoạt động ngoại khóa hoặc các hoạt động trải nghiệm số cho học sinh, sinh viên.

Việc tăng cường truyền thông số không chỉ giúp người dân hiểu đúng về an toàn, an ninh hạt nhân mà còn tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất và đời sống, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng phát triển bền vững.