Đồng Nai:

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trong giai đoạn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai vừa được UBND Thành phố ban hành đầu tháng 7/2026.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu “tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tín dụng CSXH trong thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách; về công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…”.

Tín dụng chính sách xã hội có vai trò quan trọng công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Theo kế hoạch, các phương tiện thông tin đại chúng sẽ tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng CSXH; xây dựng kế hoạch, chuyên mục tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm để tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về hiệu quả tín dụng CSXH, về các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, các gương điển hình trong việc vay vốn, tạo sinh kế, tạo việc làm vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng…

Mặt khác, hoạt động tuyên truyền góp phần giảm nghèo thông tin về tín dụng CSXH sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố/cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp triển khai sâu rộng, thông qua nhiều hình thức, tới các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân…

Hoạt động thông tin tuyên truyền về tín dụng CSXH được Đồng Nai phối hợp, lồng ghép trong nhiều hoạt động như các buổi sinh hoạt cộng đồng của địa phương và các hội, đoàn thể; gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào “Bình dân học vụ số”...

Qua đó, mọi người dân sẽ hiểu đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của tín dụng CSXH trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, đô thị thông minh, nông thôn mới hiện đại, tạo việc làm và ổn định sinh kế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố/cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội cũng sẽ phối hợp với chi nhánh/phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cùng UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân trong thực hiện tín dụng CSXH tại địa phương. Trong đó chú trọng giải pháp thường xuyên cập nhật, công khai hóa thông tin về tín dụng CSXH để nhân dân thực hiện và giám sát.

Đồng thời, các tổ chức này sẽ tăng cường thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng CSXH.

Cũng theo kế hoạch, thời gian tới, chi nhánh/phòng giao dịch Ngân hàng CSXH sẽ đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, các đối tượng chính sách và người dân trong quá trình tìm hiểu thông tin, tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.

Đồng Nai hướng tới mục tiêu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng do Ngân hàng CSXH cung cấp.