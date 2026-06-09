Đồng Nai:

Kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số và nâng cao xếp hạng về Chỉ số DTI của địa phương.

Theo Báo cáo Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tỉnh Đồng Nai (mới) xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trước đó, tỉnh Bình Phước (cũ) xếp thứ 12/63 và tỉnh Đồng Nai (cũ) xếp thứ 44/63.

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Đồng Nai vẫn mạnh dạn đặt mục tiêu phấn đấu nâng thứ hạng DTI đến năm 2030 nằm trong 4 nhóm tỉnh/thành dẫn đầu của cả nước.

Để đạt được mục tiêu, Đồng Nai xác định phải nâng cao năng lực quản trị số, hạ tầng số, kỹ năng số của cán bộ, công chức và người dân.

Quyết tâm phổ cập kỹ năng số thực chất, tỉnh Đồng Nai sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, đặc biệt cho nhóm người cao tuổi và người dân ở khu vực nông thôn.

Thời gian tới, trong công tác quản lý hành chính, tỉnh tập trung thúc đẩy nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình bằng cách tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân biết và thực hiện. Tỉnh sẽ triển khai chiến dịch “Hỗ trợ 100% người dân” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã. Tại các điểm này, địa phương bố trí trang thiết bị đầy đủ, và cử cán bộ, đoàn thanh niên, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ toàn trình. Mục tiêu phấn đấu hết năm 2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt tối thiểu 30% và nâng lên mức 90% vào năm 2030.

Song song đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền số, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về lợi ích và cách thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Các sở, ngành, địa phương sẽ phối hợp rà soát, chuẩn hóa đưa các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ toàn trình, chú trọng các dịch vụ phát sinh nhiều hồ sơ, sao cho tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình/tổng số dịch vụ công đạt tối thiểu 60% trong năm 2026; đến năm 2030 đạt 100%.

Chỉ số nhân lực số là một trong những chỉ số nền tảng còn đạt tỷ lệ thấp, vì vậy tỉnh Đồng Nai quyết tâm phổ cập kỹ năng số thực chất. Tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, đặc biệt cho nhóm người cao tuổi và ở nông thôn, để giảm nghèo thông tin và tăng tỷ lệ người dân được phổ cập kỹ năng số cơ bản trên nền tảng Bình dân học vụ số, đồng thời tăng số lượng thành viên tổ công nghệ số cộng đồng/100 dân.

Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng phát triển các hoạt động xã hội số chuyên sâu như tăng cường các chương trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công nghệ thông tin - truyền thông cho người dân, tập trung vào kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, giao dịch an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai chiến dịch phổ cập chữ ký số cá nhân cho người dân và doanh nghiệp, quyết tâm nâng tỷ lệ chữ ký số cá nhân từ 10% hiện tại lên mức tối thiểu 50% trong năm 2026 để tạo điều kiện thực hiện các giao dịch điện tử có tính pháp lý cao, phấn đấu đạt 70% vào năm 2030.