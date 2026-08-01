Mục tiêu của kế hoạch hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang. Thủ tướng khuyến khích mỗi tỉnh, thành có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước; hoàn thành mục tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Kế hoạch cũng đề ra việc nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang 100% trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên phạm vi cả nước, bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng tốt hơn, phù hợp với yêu cầu mới.

Một mục tiêu khác của kế hoạch là hoàn thành 100% xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khó khăn về nhà ở; phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ việc trao quà (bằng nhà hoặc tiền mặt) cho 100% các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh, bệnh binh có tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ ngày 25/7. Ảnh: Nhật Bắc

Theo kế hoạch, các bộ, cơ quan, địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về công tác người có công với cách mạng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với chủ đề "80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ - Củng cố niềm tin - Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước".

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, Thủ tướng định hướng việc điều chỉnh, bổ sung chính sách người có công với cách mạng và triển khai hiệu quả chính sách theo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Ban Bí thư sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Các bộ trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công, nhất là thương binh nặng; hoàn thiện chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ học tập đối với con liệt sĩ.

Thủ tướng cũng lưu ý địa phương tổng rà soát, đánh giá thực trạng, tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang, nâng cấp toàn bộ hệ thống nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ khác trên phạm vi cả nước, khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Các địa phương cũng cần rà soát, đánh giá tổng thể và nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang 100% trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng trên phạm vi cả nước, bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng tốt hơn.

Nhiệm vụ được Thủ tướng giao các bộ, ngành là tập trung triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu: tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; hoàn thiện, vận hành cơ sở dữ liệu Gen thân nhân liệt sĩ; hoàn thành rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi.

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cần được tổ chức bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn, tránh hình thức, phô trương, lãng phí, gắn với chăm lo trực tiếp đời sống người có công.