Ngày 17/4, Văn phòng Chính phủ đã phát thông báo truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc ngày 15/4 với lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo (Bộ DT&TG) về việc thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thông báo nêu rõ: Ngay từ đầu năm 2026, Bộ DT&TG đã chủ động, quyết liệt tập trung triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra nhằm thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng và Chính phủ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Bộ DT&TG trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo đối với Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế thời gian qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Bộ DT&TG thời gian tới quan tâm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng, hoàn thiện pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện nghiêm việc cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương hoàn thành đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giải thích chính sách, pháp luật...

Cụ thể, với công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giải thích chính sách, pháp luật, Bộ DT&TG được chỉ đạo phải chủ động cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về các giải pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước để nhân dân hiểu và chia sẻ, tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035”, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, không thất thoát, lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công việc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, năng lực chuyên môn và kiến thức thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng tầm xây dựng, hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo, Bộ DT&TG được yêu cầu tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa tư duy chiến lược của Đảng: Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

Trước mắt, Bộ DT&TG cần kịp thời tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật, trình Chính phủ ban hành ngay khi Luật có hiệu lực (từ ngày 1/1/2027).

Đối với 2 Nghị định trong Chương trình công tác năm 2026 gồm Nghị định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách cho người có uy tín và Nghị định về công tác dân tộc, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ DT&TG chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các Bộ, cơ quan để lập hồ sơ trình Chính phủ xem xét theo đúng thời hạn.

Đồng thời, Bộ cũng cần khẩn trương ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Hợp phần 2 của “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035”, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030.

Đặc biệt, Bộ DT&TG cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ được Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận tại buổi gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Trong đó, cần phối hợp với Bộ GD&ĐT tập trung, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; nghiên cứu xây dựng đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2031.

Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030 của Bộ DT&TG đã nêu rõ mục tiêu xây dựng Bộ hoạt động dựa trên dữ liệu và công nghệ số hiện đại, minh bạch; cung cấp dịch vụ công số chất lượng cao, kết nối liên thông, bảo đảm an toàn thông tin; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; hình thành hệ sinh thái dữ liệu chuyên ngành dân tộc, tôn giáo phục vụ quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, xây dựng chính sách và phục vụ người dân, địa phương góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số và thu hẹp khoảng cách số vùng đồng bào dân tộc thiểu số.