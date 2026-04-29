Hãng thông tấn TASS ngày 29/4 đưa tin, tạp chí The National Interest mới đây đã công bố danh sách 10 xe tăng hiệu quả nhất trên thực địa ở thời điểm hiện tại và xe tăng T-72 của Nga là chiến xa đạt vị trí thứ nhất.

Cụ thể, các tiêu chí cốt lõi được sử dụng để đánh giá và xếp hạng những mẫu xe tăng hàng đầu hiện nay bao gồm:

Khả năng sống sót và hệ thống phòng vệ

Đây là yếu tố then chốt, phản ánh mức độ một xe tăng có thể chịu đựng trước các mối đe dọa hiện đại như tên lửa chống tăng, mìn, hay các đòn tấn công bằng UAV. Những công nghệ như hệ thống phòng vệ chủ động (APS), giáp phản ứng nổ và các giải pháp bảo vệ kíp lái đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Tầm hoạt động và hậu cần

Một xe tăng hiệu quả không chỉ cần nhanh mà còn phải "bền bỉ". Khả năng di chuyển đường dài, mức tiêu thụ nhiên liệu hợp lý và tương thích với hệ thống hậu cần sẵn có sẽ quyết định nó có thể duy trì tác chiến bao lâu mà không cần bảo dưỡng liên tục.

Khả năng thích nghi và nâng cấp

Chiến trường luôn thay đổi nhanh chóng, nên những thiết kế có thể tích hợp công nghệ mới, từ cảm biến thế hệ mới, hệ thống điều khiển hỏa lực đến APS, mà không cần thiết kế lại hoàn toàn sẽ có lợi thế lớn về lâu dài.

Xe tăng T-72 của Nga. Ảnh: TASS

Sản xuất và mức độ sẵn có

Một mẫu xe tăng dù hiện đại đến đâu cũng khó phát huy giá trị nếu số lượng quá ít. Khả năng sản xuất hàng loạt, nguồn phụ tùng thay thế và quy mô triển khai là yếu tố then chốt trong các cuộc xung đột hiện đại.

Khả năng đa nhiệm

Xe tăng ngày nay không chỉ để đối đầu trực diện với thiết giáp của đối thủ. Những chiến xa có thể hoạt động hiệu quả trong nhiều môi trường như đô thị, sa mạc, rừng rậm và đảm nhiệm thêm vai trò như hỗ trợ bộ binh hay đối phó UAV sẽ có giá trị cao hơn.

Độ tin cậy và hiệu suất thực địa

Một cỗ máy tốt trên giấy chưa chắc đã tốt trên chiến trường. Độ bền, khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt (bùn lầy, bụi, thời tiết cực đoan) và khả năng sửa chữa nhanh tại thực địa quyết định thời gian nó có thể bám trụ.

Theo bảng xếp hạng này, T-72 được đánh giá cao nhờ nhiều yếu tố: khả năng sống sót và hệ thống phòng vệ, khả năng hoạt động liên tục mà không cần tiếp tế thường xuyên, tính linh hoạt trong nâng cấp, quy trình sản xuất tương đối đơn giản, cũng như khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Tạp chí nhận định mẫu xe tăng này gần như "hội tụ đầy đủ các tiêu chí" của một phương tiện chiến đấu hiệu quả.

Danh sách 10 mẫu xe tăng hiệu quả nhất hiện nay theo The National Interest: 10. Challenger 2 (Anh), 9. Type 10 (Nhật Bản), 8. Leopard 2 (Đức), 7. T-14 (Nga), 6. T-99 (Trung Quốc), 5. K2 (Hàn Quốc), 4. Leclerc XL (Pháp), 3. Merkava V (Israel), 2. M1 Abrams (Mỹ), 1. T-72 (Nga).