Theo tờ The War Zone, chiếc MiG-29 "lạ" được trang bị thiết bị chiến đấu đầy đủ với 4 tên lửa tầm ngắn R-73 và 2 tên lửa đánh chặn tầm trung R-27.

Sự xuất hiện của chiến đấu cơ một chỗ ngồi, có màu sơn đặc trưng của Không quân Azerbaijan nhưng mang phù hiệu của Ukraine trong nhiệm vụ chiến đấu ám chỉ có thể tồn tại một thỏa thuận liên chính phủ về việc chuyển giao máy bay hoặc Kiev đã trưng dụng tiêm kích này từ nhà máy sửa chữa máy bay nhà nước Lviv.

Chiếc MiG-29 mang màu sơn đặc trưng của Không quân Azerbaijan được Ukraine sử dụng. Ảnh: Militarnyi

Được biết, trước thời điểm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhà máy Lviv đang tiến hành đại tu 3 chiếc MiG-29 của Azerbaijan. Tuy nhiên, sau hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào cơ sở này, số phận 3 chiếc MiG-29 không được công bố. Song, dường như ít nhất một trong số chúng đã được sơ tán và Ukraine trưng dụng.

Trước đây, do không có lực lượng chiến đấu cơ đầy đủ trong quân đội, trong giai đoạn 2006 - 2007, Azerbaijan đã mua 15 tiêm kích MiG-29 chiến đấu và huấn luyện từ Ukraine. Ukraine cũng trở thành trung tâm chính phục vụ hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng máy bay chiến đấu của Azerbaijan.

Thông tin về chiếc MiG-29 "lạ" mà Không quân Ukraine sử dụng được công bố giữa lúc quan hệ giữa Nga và Azerbaijan đang trong tình trạng căng thẳng.

Kỹ thuật viên Ukraine trang bị bom GBU-62 JDAM-ER cho MiG-29. Ảnh: Không quân Ukraine

Trên thực tế, chiến đấu cơ của Azerbaijan không phải là tiêm kích MiG duy nhất có nguồn gốc nước ngoài và đang được Không quân Ukraine vận hành. Trước đây, Ukraine cũng nhận được 14 máy bay từ Ba Lan và 13 chiếc khác từ Slovakia như một phần trong hoạt động viện trợ quân sự. Tuy nhiên, không phải tất cả máy bay đều làm nhiệm vụ chiến đấu, vì chúng có thể được dùng làm nguồn cung phụ tùng thay thế.

Không quân Ukraine vẫn đang dùng các máy bay MiG được chuyển giao cho nhiệm vụ phòng không nội địa. Ngoài ra, sau quá trình hiện đại hóa, một vài chiếc còn được các lực lượng Kiev sử dụng để phóng tên lửa chống radar và bom dẫn đường chính xác.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch đào tạo thêm phi công nước này sử dụng máy bay chiến đấu Mirage 2000.