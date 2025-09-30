Theo tờ Newsweek, đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích MiG-29 bay trên bầu trời Tehran đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngoài ra, các nguồn tin tình báo mở còn báo cáo về việc một máy bay vận tải hạng nặng An-124 của Nga đã rời nhà máy hàng không Irkutsk hôm 28/9 để đến Iran. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ về lô hàng được chiếc An-124 chuyên chở.

Video: Newsweek

Được biết, nhà máy Irkutsk tọa lạc tại Siberia là nơi sản xuất chiến đấu cơ đa năng Su-30SM2 và máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga. Do đó, chuyến bay khởi hành từ Irkutsk đến Iran có thể mang theo các khung máy bay lớn hoặc linh kiện tiên tiến.

Trước đó, Abolfazl Zohrevand, thành viên Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran cho biết, MiG-29 của Nga là "giải pháp ngắn hạn" trong khi Tehran chờ đợi tiếp nhận các chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 tiên tiến hơn. Cho đến nay, Nga vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc chuyển giao Su-35 cho Iran.

Sự xuất hiện của MiG-29 trên bầu trời thủ đô Tehran đánh dấu nỗ lực lớn của Iran trong việc tái thiết nhanh chóng sức mạnh không quân sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel vào đầu tháng 6.

Trong quá trình giao tranh với Israel, hệ thống phòng không và khả năng tấn công của Iran đã bị nhắm mục tiêu và bị suy yếu nghiêm trọng. Do đó, việc tăng cường phi đội chiến đấu cơ do Nga sản xuất có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực. Ngoài ra, động thái này nhấn mạnh sự phụ thuộc của Tehran vào Moscow như một đối tác chủ chốt trong việc khôi phục khả năng răn đe và thể hiện sức mạnh trước các đối thủ.

Bên cạnh việc tiếp nhận dàn tiêm kích MiG-29, các hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc và S-400 của Nga cũng đang được cung cấp với số lượng đáng kể nhằm củng cố thêm nỗ lực của Tehran trong việc tái thiết mạng lưới phòng thủ nhiều lớp.

Ngoài ra, hôm 26/9, Iran và Nga đã ký thỏa thuận trị giá 25 tỷ USD để xây dựng 4 nhà máy điện hạt nhân. Iran hiện vận hành một nhà máy điện hạt nhân ở Bushehr, với công suất 1.000 megawatt và chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu năng lượng của nước này. Thỏa thuận mới giữa Nga và Iran được công bố chỉ vài giờ trước khi Liên Hợp Quốc tái áp đặt lại các lệnh trừng phạt với Tehran.