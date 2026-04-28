Dự kiến ngày 7/5, TAND khu vực 4 (TPHCM) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Lê Minh và Trần Quốc Thắng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Nguyễn Lê Minh (tức đạo diễn Lê Minh) là đạo diễn phim truyền hình, từng thực hiện các bộ phim như Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình.

Theo cáo buộc, bà Phạm Thị Quỳnh Châu (55 tuổi, ngụ TPHCM) kinh doanh cửa hàng rượu ngoại, thường bán cho khách sạn và đơn vị tổ chức sự kiện. Năm 2016, bà Châu quen ông Lê Minh, sau đó dần trở nên thân thiết.

Tới năm 2018, bà Châu nhiều lần mượn tiền của ông Minh để nhập rượu về bán với tổng số tiền 800 triệu đồng, không lấy lãi. Cuối năm 2021, do kinh tế khó khăn, ông Minh đòi bà Châu trả lại tiền cho mình nhưng bà Châu không trả.

Sau nhiều lần không đòi được tiền và vì là chỗ thân quen nên khó đòi, tháng 5/2022, ông Minh nhờ ông Nguyễn Thanh Tùng (bạn ông Minh) đứng ra nhận số tiền mà ông Minh đưa cho bà Châu là tiền của mình. Sau khi cả ba gặp nhau và thống nhất, số tiền cuối cùng bà Châu phải trả là 750 triệu đồng.

Tuy nhiên, bà Châu liên tục tránh mặt, không nghe điện thoại, không chịu trả nợ như cam kết nên ông Tùng ủy quyền cho ông Minh khởi kiện bà Châu ra tòa.

Ngày 26/1/2024, TAND TP Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và yêu cầu bà Châu phải trả 730 triệu đồng cho ông Tùng.

Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án TP Bà Rịa (cũ) xác định bà Châu không có tài sản tại địa phương và không thực tế cư trú tại địa phương nên đã ủy thác việc thi hành án đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình (cũ), nơi bà Châu sinh sống.

Tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình (cũ), bà Châu cam kết sẽ trả nợ cho ông Minh nhưng sau đó bà Châu vẫn không trả.

Bực tức, ngày 4/9/2024, ông Minh đi mua sơn rồi trộn với mắm tép, nhờ ông Thắng (tài xế của ông Minh) chở đến tạt vào cửa hàng của bà Châu.

Qua kiểm tra camera an ninh, bà Châu phát hiện hai đối tượng đi xe máy đã ném các túi chứa chất bẩn vào nhà mình nên trình báo công an. Tại cơ quan công an, bà Châu cho biết không có mâu thuẫn với ai, tuy nhiên bà nghi ngờ người tạt chất bẩn là ông Minh vì còn nợ tiền ông này.

Tại cơ quan công an, ông Minh và ông Thắng thừa nhận hành vi ném chất bẩn vào nhà bà Châu vì nhiều lần đòi tiền nhưng bà này không trả.