Sáng 9/9, tàu KN 467 đã lai dắt tàu cá LĐ95888-TS cùng 21 ngư dân cập cảng Phú Quý an toàn.

Các ngư dân về bờ an toàn sau sự cố tàu cá bị hỏng máy trên biển. Ảnh: N.X

Trước đó, tàu cá LĐ95888-TS gặp sự cố khi đang hoạt động cách đặc khu Phú Quý khoảng 126 hải lý về hướng Đông Đông Bắc. Thời điểm này, khu vực biển có gió Tây Nam cấp 5-6, sóng cao 3-4m.

Nhận lệnh cứu hộ, tàu KN 467 nhanh chóng đến vị trí tàu cá gặp nạn và tổ chức lai dắt về Phú Quý.

Do biển động mạnh, lực lượng cứu hộ không thể sang tàu cá. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ trên tàu KN 467 vẫn duy trì liên lạc, theo dõi tình hình và hỗ trợ 21 ngư dân trong suốt quá trình lai dắt.

Tại cảng, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng có mặt để tiếp nhận, thăm hỏi và động viên các ngư dân.