Theo trang tin quân sự TWZ, Hải quân Mỹ mới đây đã công bố kế hoạch đóng tàu trong vòng 30 năm tới, qua đó xác nhận các tàu chiến lớp Trump (BBGN) sẽ sử dụng động cơ hạt nhân thay vì động cơ tuabin truyền thống.

"Hải quân Mỹ dự kiến sẽ đóng tổng cộng 15 tàu chiến lớp Trump từ năm tài khóa 2028 đến năm 2055, sau đó tiếp tục tăng dần số lượng. Các chiến hạm này được kỳ vọng sẽ gia tăng đáng kể năng lực tác chiến trên biển cho Mỹ nhờ khả năng hoạt động dài ngày, tốc độ di chuyển nhanh và đủ năng lượng để vận hành các hệ thống vũ khí thế hệ mới", TWZ cho biết.

Thiết kế dự kiến của các tàu chiến lớp Trump. Ảnh: USNI

Ngoài việc sử dụng động cơ hạt nhân, các thiết giáp hạm thế hệ mới của Mỹ cũng sẽ được trang bị hệ thống ống phóng thẳng đứng cỡ lớn, có thể khai hỏa cả tên lửa thông thường lẫn tên lửa hạt nhân, bao gồm cả vũ khí siêu vượt âm. Tuy vậy, chúng sẽ được vận hành song song, không phải để thay thế các tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke.

Mỗi tàu chiến lớp Trump dự kiến sẽ có giá 17 tỷ USD, cao hơn cả chi phí mà Hải quân Mỹ dùng để đóng các tàu sân bay lớp Ford tiếp theo, vốn có giá khoảng 13 - 15 tỷ USD mỗi chiếc.

Thông số kỹ thuật kỳ vọng của các tàu chiến lơp Trump. Ảnh: USNI

Trên thực tế, Mỹ đã không đóng mới bất kỳ thiết giáp hạm hạt nhân nào kể từ tàu USS Arkansas vào năm 1977. Nguyên nhân là do công nghệ này bị xem là không hiệu quả về mặt chi phí.

Ở thời điểm hiện tại, Nga là nước duy nhất trên thế giới vẫn đang vận hành 2 thiết giáp hạm hạt nhân. Các tàu chiến dạng này của Moscow có lượng giãn nước khoảng 28.000 tấn, gấp khoảng 3 lần tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ.