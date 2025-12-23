Ảnh mô phỏng tàu chiến mới của Mỹ. Ảnh: NY Times

Theo hãng tin CNN, chiều 22/12 tại thư viện ở Mar-a-Lago, ông Trump tuyên bố: "Các tàu chiến mới sẽ giúp duy trì ưu thế quân sự của Mỹ, hồi sinh ngành đóng tàu trong nước và gieo rắc nỗi sợ hãi cho các kẻ thù của Mỹ trên toàn thế giới".

Đứng cạnh hình ảnh mô phỏng tàu chiến trên biển, người đứng đầu nước Mỹ nói ông sẽ đóng vai trò tích cực trong thiết kế tàu.

Theo ông Trump, dự án sẽ bắt đầu với việc đóng 2 tàu và cuối cùng sẽ được mở rộng để bao gồm 20 tới 25 tàu. Các tàu chiến mới sẽ được trang bị súng và tên lửa ở cấp cao nhất, gồm cả tên lửa siêu vượt âm, súng điện từ, tên lửa hành trình và các loại laser tinh vi nhất thế giới. Mỗi tàu sẽ nặng từ 30.000 tới 40.000 tấn và được đóng ở Mỹ, được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo. Người đứng đầu nước Mỹ mô tả: "Các tàu sẽ có những tia laser mà bạn chỉ cần nhắm mục tiêu và nó sẽ xóa sổ mục tiêu đó. Những tia laser tinh vi nhất trên thế giới".

Tổng thống Trump mô tả các tàu chiến mới trên sẽ là những soái hạm của hạm đội hải quân Mỹ. "Chưa từng có con tàu nào giống như vậy. Đó sẽ là những con tàu nhanh nhất, lớn nhất và mạnh hơn 100 lần so với bất kỳ tàu chiến nào từng được chế tạo... Là tàu chiến lớn nhất trong lịch sử thế giới".

Theo kênh NBC News, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ trước đó đã xác nhận các tàu chiến mới sẽ được gọi là tàu chiến "lớp Trump".

Việc đặt tên một lớp tàu theo tên ông Trump có thể đồng nghĩa với việc tên ông cũng sẽ được gắn vào một con tàu thực tế mặc dù động thái như vậy có lẽ phải mất nhiều năm nữa mới xảy ra.

Mỗi lớp tàu đại diện cho một thiết kế mới và theo truyền thống được đặt tên theo con tàu đầu tiên thuộc thiết kế đó được chế tạo. Nếu ông Trump đặt tên lớp tàu theo tên mình và Hải quân Mỹ tuân theo quy ước đó, điều đó có nghĩa là con tàu đầu tiên được chế tạo theo thiết kế mà ông Trump công bố ngày 22/12 sẽ là USS Trump.