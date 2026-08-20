Nạn cướp biển ngoài khơi Somalia từng hoành hành dữ dội trong những năm 2000, đạt đỉnh điểm vào năm 2011 với hàng trăm vụ tấn công, nhưng sau đó đã giảm bớt nhờ sự hiện diện của lực lượng hải quân quốc tế. Ảnh: EPA

Hãng thông tấn Anadolu dẫn tin từ UKMTO cho biết cơ quan này đã nhận được xác nhận tàu chở dầu bị 6 người có vũ trang lên tàu, kiểm soát và chuyển hướng về Somalia.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc đồng thời khuyến cáo các tàu thuyền di chuyển qua khu vực cần thận trọng và báo cáo những hoạt động đáng ngờ.

Trước đó, UKMTO cho biết một tàu chở dầu đã phát tín hiệu cấp cứu trên kênh VHF 16, thông báo họ bị một tàu lạ tiếp cận khi đang di chuyển về phía tây qua Vịnh Aden.

Tính đến 11h45 GMT, chưa có thông tin về danh tính của tàu chở dầu hoặc vị trí hiện tại của con tàu, đồng thời chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

Các tuyến hàng hải trong khu vực, đặc biệt là Biển Đỏ và Vịnh Aden, đang đối mặt với căng thẳng gia tăng sau khi lực lượng Houthi tại Yemen hồi tháng 7 tuyên bố sẽ cấm các tàu có liên hệ với Ảrập Xêút.

Sau đó, Ảrập Xêút thông báo thành lập liên minh hàng hải phòng thủ nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải tại eo biển Bab al-Mandab. Liên minh có sự tham gia của Mỹ, Yemen, Kuwait, Oman, Jordan, Sudan, Morocco, Maldives, Bangladesh và New Zealand.

Kể từ năm 2015, Ảrập Xêút đã dẫn đầu một liên minh ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, trong khi Iran bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng Houthi. Houthi đã kiểm soát nhiều tỉnh và thành phố của Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa kể từ năm 2014.

Cướp biển cũng từng hoành hành ngoài khơi Somalia trong giai đoạn 2008 - 2018 rồi sau đó mới giảm đáng kể. Tuy nhiên, các vụ việc bắt đầu gia tăng trở lại vào cuối năm 2023 trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực căng thẳng.