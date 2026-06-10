Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Trump ngày 9/6 đã đề cập tới khả năng Mỹ tham gia quá trình tái thiết tại Iran sau xung đột, nhấn mạnh rằng Washington có thể thu được lợi ích từ kế hoạch này.

"Sẽ phải có người xây dựng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng ở Iran, từ cầu đường đến nhà máy điện và nhiều hạng mục khác. Họ đang nói đến con số khoảng 1.000 tỷ USD, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Đó là lý do chúng tôi có thể sẽ tham gia vào quá trình này", ông Trump nói với kênh ABC News.

Khi được hỏi rằng liệu ý tưởng này có giống với kế hoạch Marshall hay không, lãnh đạo Nhà Trắng trả lời: "Nó cũng tương tự như vậy, nhưng chúng tôi sẽ lấy một nửa sản lượng dầu mỏ của Iran". Kế hoạch Marshall là chương trình viện trợ của Mỹ sau Thế chiến II nhằm giúp châu Âu tái thiết nền kinh tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo giới quan sát, dù chính phủ Iran đang tìm kiếm các nguồn tài chính để phục vụ nhu cầu tái thiết nhưng Tehran gần như chắc chắn sẽ phản đối việc Mỹ tham gia trực tiếp vào quá trình này.

Cùng ngày 9/6, Tổng thống Trump đã bác bỏ các thông tin cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã "phớt lờ" ông khi tiến hành tấn công trả đũa Iran.

"Khi tôi đang trao đổi với ông Netanyahu thì tên lửa đã được phóng đi. Tôi đã nói rằng Israel cần hành động hợp lý vì chúng tôi đã ở rất gần việc đạt được một thỏa thuận tốt. Nếu tôi yêu cầu ông Netanyahu làm điều gì, ông ấy sẽ làm điều đó", ông Trump nói.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhận định Israel có thể sẽ hài lòng với thỏa thuận mà Mỹ ký với Iran, nhưng cũng có thể không thích việc thỏa thuận đó chủ yếu phục vụ lợi ích của Washington.