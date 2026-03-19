Tàu chở dầu. Ảnh: Moscow Times

Báo The Guardian dẫn tin từ công ty Kpler cho biết, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga mang theo 730.000 thùng dầu thô đã rời cảng Primorsk của Nga vào 8/3 và vào lúc 16h giờ GMT ngày 18/3 đã có mặt ở phía đông Đại Tây Dương, hướng tới Cuba.

Theo dữ liệu của Kpler, con tàu treo cờ Nga, thuộc sở hữu của công ty vận tải biển quốc gia Nga Sovcomflot, dự kiến ​​sẽ dỡ hàng tại cảng dầu Matanzas ở phía bắc Cuba vào khoảng 23/3. Tàu Anatoly Kolodkin nằm trong danh sách các tàu bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Anh trừng phạt.

Một tàu chở dầu khác, tàu Sea Horse đã bốc dỡ gần 200.000 thùng dầu diesel từ một tàu chở dầu khác vào cuối tháng 1 ở ngoài khơi Cyprus. Tàu rời Địa Trung Hải vào ngày 13/2 và kể từ đó đã di chuyển về phía tây, qua Đại Tây Dương. Chiều qua (18/3), tàu xuất hiện ở vùng biển Caribe, cách bờ biển Cuba khoảng 1.500km.

Tờ Financial Times hôm qua (18/3) dẫn tin từ các cơ quan tình báo hàng hải cho hay, 2 tàu chở dầu và khí đốt dự kiến cập cảng Cuba, đánh dấu đợt cung cấp năng lượng đầu tiên cho quốc đảo này trong vòng 3 tháng.

Các chuyến hàng trên được vận chuyển trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, chủ yếu do áp lực từ Mỹ. Theo TASS, tình trạng mất điện ở Cuba trung bình kéo dài hơn 10 giờ. Quốc gia này đang trải qua tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng xăng và dầu hỏa. Hệ thống lưới điện của hòn đảo lại gặp sự cố vào đầu tuần, khiến toàn bộ đất nước mất điện.

Sau chiến dịch bắt giữ và dẫn độ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro do Mỹ dẫn đầu diễn ra hồi tháng 1, các chuyến hàng chở dầu từ Venezuela, nhà cung cấp chính của Cuba, đã bị gián đoạn. Chính quyền của Tổng thống Trump đã gây sức ép với Cuba hơn nữa bằng cách đe dọa trừng phạt các nhà cung cấp nhiên liệu khác, khiến Cuba thường xuyên bị mất điện.