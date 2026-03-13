Theo tờ Guardian, trong bài phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp ngày 13/3, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đã nói về quan hệ hiện nay giữa nước này với chính phủ Mỹ.

"Các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Cuba nhằm xác định những vấn đề song phương cần giải quyết, dựa trên mức độ nghiêm trọng và tác động của chúng. Ngoài ra, các cuộc tiếp xúc cũng đánh giá thiện chí của cả hai bên trong việc thực hiện các hành động cụ thể vì lợi ích của người dân hai nước, đồng thời xác định các lĩnh vực hợp tác nhằm đảm bảo an ninh và hòa bình tại Mỹ Latinh", ông Diaz-Canel nói.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: Sputnik

Chủ tịch Cuba cũng nhấn mạnh La Havana sẵn sàng thúc đẩy tiến trình đối thoại dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của mỗi quốc gia cũng như chủ quyền và quyền tự quyết của hai nước.

"Đây là một quá trình rất nhạy cảm, được tiến hành một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Vấn đề này ảnh hưởng đến quan hệ song phương và đòi hỏi nhiều nỗ lực để tạo ra không gian hiểu biết lẫn nhau, qua đó tránh xa sự đối đầu", ông Diaz-Canel cho hay.

Ở thời điểm hiện tại, Cuba đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu vì Mỹ siết chặt việc kiểm soát hoạt động vận chuyển dầu đến hòn đảo này.

Cách đây 1 ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng có một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla. Tại đây, ông Lavrov đã tái khẳng định sự ủng hộ của Moscow với La Havana trước các áp lực từ Mỹ.