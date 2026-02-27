Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/2 đã đưa ra bình luận xung quanh vụ việc lực lượng tuần duyên Cuba đấu súng với một tàu cao tốc treo cờ Mỹ.

"Về vấn đề an ninh xung quanh Cuba, điều quan trọng nhất là các bên liên quan phải kiềm chế và tránh mọi động thái leo thang. Hành động của lực lượng tuần duyên Cuba là hoàn toàn chính đáng trong tình huống đó, họ phải phản ứng lại việc một phương tiện đường thủy xâm phạm lãnh hải của mình", ông Peskov cho biết.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh, một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay là giải quyết các nhu cầu kinh tế và nhân đạo của người dân tại Cuba, trong bối cảnh La Havana đang phải trải qua tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trong ngày 26/2, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga Kirill Logvinov cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay lập tức các lệnh cấm vận với Cuba, đồng thời nêu ra những kỳ vọng của Moscow với ứng viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) tiếp theo.

"Nga ủng hộ Cuba trong các yêu cầu chính đáng của nước này nhằm chấm dứt ngay lập tức lệnh cấm vận thương mại, kinh tế và tài chính của Mỹ, vốn đã kéo dài hơn 6 thập kỷ", ông Logvinov nói.

Cũng theo quan chức ngoại giao Nga, Moscow kỳ vọng Tổng thư ký LHQ tiếp theo sẽ nghiêm túc tuân thủ Hiến chương của cơ quan, và có cách tiếp cận phù hợp trong vấn đề Ukraine.

"Chúng tôi đang theo dõi các ứng viên và đánh giá quan điểm của họ với các vấn đề quốc tế then chốt. Chúng tôi hy vọng người đứng đầu LHQ trong tương lai sẽ xem xét thỏa đáng các quan ngại Nga, đồng thời đồng ý rằng việc loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine là chìa khóa cho một giải pháp hòa bình lâu dài", ông Logvinov nhấn mạnh.

Theo TASS, nhiệm kỳ của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ kết thúc vào ngày 31/12 và người kế nhiệm sẽ không được lựa chọn từ đại diện của các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp.